Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes el nuevo Premio de la Paz de la FIFA. Este galardón tiene como fin honrar a quienes realizan grandes esfuerzos para unir a las personas e infundir esperanza en las futuras generaciones.

La FIFA galardonó a Trump con el Premio de la Paz, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del fútbol para reconocer los esfuerzos de aquellos que contribuyen a unir el mundo.

“Es uno de los grandes honores de mi vida”, dijo el mandatario al recibir la distinción de manos del patrón de la FIFA, Gianni Infantino.

En noviembre, al anunciar la creación de esta distinción anual, la FIFA aseguró que su objetivo era destacar personas que “con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz”.

Trump, de 79 años, reclamó para sí mismo el Nobel de Paz, que fue entregado a la opositora venezolana María Corina Machado en octubre.

El mandatario republicano es amigo y un aliado cercano de Infantino en la campaña para que los estadounidenses se enamoren de una vez por todas del “soccer”.

Con ese propósito, además de la cita mundialista de 2026, la FIFA organizó en el gigante americano su primera edición del Mundial de Clubes ampliado en el pasado verano boreal.

También prevé entregarle la sede de la Copa del Mundo femenina de 2031, que Estados Unidos organizaría junto a México y Costa Rica.

Infantino ha respaldado además las iniciativas de paz de Trump en Oriente Medio.

Pero la FIFA ha sido cuestionada por diversos actores por evitar tomar acciones contra la federación israelí de fútbol debido a la ofensiva de Israel en Gaza.

Los críticos le reprochan un supuesto sesgo al no tomar medidas contra la federación israelí, pero sí haber excluido a la selección rusa de las competiciones internacionales tras la invasión de Rusia a Ucrania, una sanción todavía en vigor.