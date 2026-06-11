Sigue la transición en Venezuela: gobierno de Delcy Rodríguez entrega licencia a importante petrolera

El gobierno de Venezuela otorgó este jueves una licencia a la británica Shell para la explotación y exportación de gas, sumándose a las transnacionales que regresan al país gracias a una reciente reforma a la ley de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión extranjera de cara a una reconstrucción económica de la nación vecina.

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó en enero una nueva ley de hidrocarburos bajo la presión de Estados Unidos, luego de la captura del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el pasado 3 de enero en Caracas, donde ahora el exmandatario enfrenta cargos por narcotráfico ante las autoridades norteamericanas.

Experto explica por qué el petróleo no es relevante para el rescate de la democracia en Venezuela. “Se necesitan un nuevo marco institucional e incentivos”

Con esta licencia, Shell podrá explotar el campo Loran, que contiene siete yacimientos de gas natural, seis de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó en comunicado la presidencia de Venezuela.

Gasolinero Shell. Foto: NurPhoto via Getty Images

Rodríguez dijo que esta adjudicación “va a permitir que Venezuela dé un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas”. La mandataria añadió que este campo gasífero estuvo abandonado durante 23 años.

Luego de la aprobación de la reforma de la ley de hidrocarburos a finales de enero, Washington empezó a flexibilizar las sanciones contra Venezuela. El país cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo y también es rico en gas natural.

Régimen de Venezuela envía su primer cargamento de petróleo a Israel, tras la captura de Maduro

Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell, afirmó que “la firma de estos acuerdos son un logro maravilloso para Venezuela y Shell y subraya nuestra alianza de mucho tiempo”, según declaró este jueves tras la aprobación de la medida.

Delcy Rodríguez. Presidenta (e) de Venezuela Foto: AP

Más temprano, representantes de Shell visitaron las instalaciones del Complejo Operativo Muscar, el centro de recepción y distribución de gas asociado a la extracción de petróleo más importante del estado Monagas, en el noreste del país, según informó la estatal Petróleos de Venezuela.

Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron en 2023 un acuerdo con Shell para la producción y exportación de gas de otro yacimiento, el Dragón, que cuenta con 120.000 millones de metros cúbicos de gas, y que ha operado intermitentemente en medio del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Venezuela en 2019.

Venezuela suspende 19 contratos petroleros firmados durante el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las razones?

El gobierno de Rodríguez ha suscrito acuerdos con varias de las principales petroleras del mundo, entre ellas la británica BP y la española Repsol. Expertos petroleros han señalado que Venezuela desperdicia miles de millones en pies cúbicos de gas, lo que provoca pérdidas económicas y graves daños ambientales.

Con información de AFP.