“Miles de vidas pudieron salvarse”: señalan a Delcy Rodríguez por la respuesta a los sismos en Venezuela

El portavoz del Miranda Center for Democracy, Manuel Avendaño, responsabilizó directamente a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, por la respuesta estatal a los terremotos del pasado 24 de junio y aseguró que la actuación del régimen agravó las consecuencias de una tragedia que, según afirmó, pudo haber sido atendida de manera más efectiva.

En entrevista con SEMANA, Avendaño defendió las conclusiones del informe publicado por la organización, en el que se cuestiona la gestión gubernamental tras los sismos que devastaron amplias zonas del estado La Guaira y otras regiones del país. “La tragedia se convierte en una tragedia cuando las autoridades toman malas decisiones o cuando omiten tomar decisiones”, afirmó.

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El informe sostiene que el número real de víctimas podría superar ampliamente las cifras oficiales. Mientras las autoridades venezolanas reportan poco más de 5.000 fallecidos, el Miranda Center cita proyecciones independientes basadas en modelos del Servicio Geológico de Estados Unidos que estiman más de 10.000 muertos en eventos sísmicos de características similares.

Avendaño aseguró que la opacidad histórica del régimen dificulta conocer la magnitud real del desastre. “Las cifras que maneja el gobierno no son cifras confiables”, señaló, al argumentar que las autoridades no cuentan con registros precisos de fallecidos, desaparecidos o damnificados.

Los terremotos del 24 de junio han dejado más de 5.000 muertos, pero serían muchos más. Foto: Miguel Medina/POOL AFP via AP

Durante la entrevista, el vocero describió varios episodios que, según dijo, evidencian fallas graves en la respuesta oficial. Entre ellos mencionó restricciones impuestas a equipos internacionales de rescate que llegaron a Venezuela durante los primeros días de la emergencia. Según Avendaño, organismos de seguridad habrían limitado el uso de sistemas propios de comunicación de algunas delegaciones extranjeras, lo que afectó la coordinación de las operaciones.

También denunció retrasos burocráticos que, de acuerdo con su versión, impidieron el ingreso oportuno de grupos internacionales especializados en búsqueda y rescate. “Un gobierno no respondió ante la emergencia, no permitió la coordinación y terminó afectando los esfuerzos de rescate”, sostuvo.

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Avendaño afirmó que la cadena de mando durante la emergencia conducía directamente a Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de jefatura del Estado tras los terremotos. “Sobre ella pesa la orden para poder desplegar muchos de los equipos de emergencia que no se desplegaron a tiempo”, dijo.

Según el dirigente, la Fuerza Armada contaba con recursos que pudieron haberse movilizado con mayor rapidez para atender la crisis, pero ello no ocurrió. “La responsabilidad cae directamente sobre ella”, insistió.

Las imágenes satelitales ayudaron a la NASA entender cómo se rompió la falla geológica. Foto: Anadolu via Getty Images

Asimismo, cuestionó la actuación de organismos estatales encargados de la gestión de riesgos y aseguró que gran parte de la ayuda material utilizada en las labores posteriores provino de empresas privadas, voluntarios y donaciones ciudadanas.

Avendaño sostuvo además que el terremoto no fue un evento completamente imprevisible y recordó que desde hace décadas existían advertencias científicas sobre el riesgo sísmico en la costa central venezolana.

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A su juicio, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no actualizaron los planes de prevención ni fortalecieron las capacidades de protección civil pese a los antecedentes existentes. “El régimen falló en responder a una emergencia anticipada que estaba prevista que pasara”, afirmó.

El portavoz aseguró que diversas organizaciones continúan recopilando información sobre posibles irregularidades ocurridas durante la emergencia y documentando denuncias para futuras investigaciones. “Estas acciones no se pueden quedar sin responsabilidades”, concluyó.