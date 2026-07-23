Iván Duque lideró un informe con propuestas para el desarrollo de América Latina frente a los cambios geopolíticos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) conformó un grupo de estudio enfocado en geopolítica, globalización y desarrollo. La iniciativa surgió a finales del año 2024 para evaluar el impacto de las relaciones económicas en los países de la región. El trabajo de esta comitiva se estructuró bajo un esquema independiente para debatir los lineamientos del continente ante las transformaciones del mercado global.

Durante un periodo de 18 meses, los participantes estudiaron las variables que reconfiguran la economía a nivel internacional. El propósito central de las reuniones fue formular estrategias de desarrollo para las naciones del continente americano. Estas evaluaciones buscan orientar la toma de decisiones de los gobiernos locales frente a la rivalidad de las potencias mundiales.

Los hallazgos de este proceso de investigación se consolidaron en un documento institucional de carácter público. El informe, denominado ‘Rupturas y oportunidades’, será expuesto el 4 de agosto de 2026 en la ciudad de Santiago de Chile. La agenda establece la presentación oficial a partir de las 10 de la mañana en la sede principal del organismo.

Sobre la creación de este espacio de debate, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, explicó el enfoque de la entidad. El funcionario precisó: “Esta convocatoria refleja el papel de la institución como centro de liderazgo para repensar el desarrollo a la luz de las nuevas realidades territoriales”.

Liderazgo y miembros de la delegación

La dirección de esta comisión de análisis está a cargo de dos exmandatarios suramericanos que operan en calidad de copresidentes. La vocería del grupo recae sobre Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, e Iván Duque, expresidente de Colombia. Ambos coordinaron la hoja de ruta para examinar la presencia internacional y la competitividad de la región.

Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La estructura de la delegación agrupa a 13 profesionales de distintas áreas geográficas, quienes participan a título individual. Entre los miembros se encuentran Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. También hace parte Aloizio Mercadante, presidente del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.

El listado de comisionados incluye a representantes del sector académico y económico de Norteamérica, Asia y África. El grupo cuenta con Leonardo Lomelí de la Universidad Autónoma de México; Qian Liu, ejecutiva de Wusawa Advisory, y Shannon O’Neil del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

Las labores del panel se complementan con la participación de analistas como Brian Winter, Vera Songwe, Harsha Vardhana Singh, Lars-Hendrik Röller y Keith Nurse. El desarrollo de estas actividades contó con el respaldo oficial de António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, junto a la secretaría técnica del organismo anfitrión.

Parámetros de la presentación oficial

La #CEPAL presenta el informe de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe.



De carácter independiente y plural, la Comisión está integrada por 13 figuras de reconocida trayectoria provenientes de distintas regiones del mundo.… pic.twitter.com/EDOYbauv7f — CEPAL (@cepal_onu) July 23, 2026

La divulgación del documento final convocará a los directivos del proyecto en las instalaciones de la sala Raúl Prebisch. El organismo internacional habilitó la asistencia presencial para los medios de comunicación que tramiten su acreditación previa. Los periodistas deberán presentar su identificación institucional al correo oficial para acceder al recinto y cubrir la jornada.

Con la entrega de este compendio de propuestas, la comisión concluye su fase de estudio sobre política y comercio exterior. Las proyecciones establecidas en el informe servirán de base para la construcción de políticas públicas en los distintos países del hemisferio. La información técnica quedará a disposición de los gobiernos y las autoridades de planificación nacional.