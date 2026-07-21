Aumentan a más de 5.300 los muertos por los terremotos en Venezuela. Sigue el misterio por la cifra de desaparecidos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que golpeó Venezuela hace casi un mes subió a más de 5.300, según el balance más reciente publicado el martes por las autoridades.

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el 24 de junio el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de Caracas.

Hasta ahora han muerto 5.346 personas, según el reporte diario que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publica en su cuenta de Telegram. La cifra de personas heridas se mantiene en 16.740, de acuerdo con el balance oficial.

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En La Guaira, considerada la zona cero del doble sismo, rescatistas y voluntarios continúan las labores para encontrar los cuerpos de los fallecidos que aún permanecen bajo los escombros de los edificios derrumbados.

Al menos 23.122 personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos desplegados en estadios, plazas y hasta en las aceras, en algunos casos sin acceso a agua corriente ni baños portátiles.

Situación en Venezuela después de terremoto. Foto: SEMANA

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. Algunas proyecciones apuntan a una cifra cercana a los 10.000.

El desastre afectó a unos 856 edificios y causó el colapso de 190. Unas 6.452 personas fueron rescatadas de los escombros. Hasta la fecha han ocurrido 1.405 réplicas, según el boletín.

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Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó el lunes apartamentos en un complejo de viviendas sociales en Caracas a unas 200 familias que quedaron sin hogar. Prometió entregar 4.000 viviendas este año a los afectados.

“De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, prometió la mandataria durante una entrega televisada de viviendas “completamente equipadas” en la capital.

Edificios destruidos en Venezuela por los terremotos. Foto: Getty Images

Rodríguez indicó que unas 200 familias fueron beneficiadas con apartamentos en un complejo de viviendas sociales. “Estos son los momentos de alegría en medio del dolor de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto”, celebró.

“Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, agregó Delcy Rodríguez.

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La semana pasada, la presidenta encargada señaló que su gobierno trabaja en un plan de reconstrucción de viviendas. De acuerdo con cálculos oficiales, el país requerirá de unas 25.000 viviendas para las personas que quedaron sin hogar.

Con información de AFP.