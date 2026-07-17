El número de muertos por el doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 5.000, según el balance entregado este viernes por las autoridades.

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Al menos 5.069 personas fallecieron por los letales sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectaron el norte del país, especialmente La Guaira, un estado vecino de la capital, informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en su cuenta de Telegram.

Según el parte oficial del 17 de julio de 2026, la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela continúa siendo de gran magnitud y mantiene un importante despliegue de recursos humanos y logísticos.

Parte Oficial: 17 de Julio de 2026 pic.twitter.com/HdTdM96YRl — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 17, 2026

Además de los fallecidos, el reporte informa sobre 16.740 personas heridas y 6.462 rescatadas, reflejando el severo impacto del desastre en las zonas afectadas.

Además, 128.324 familias han recibido asistencia, mientras que 17.907 personas permanecen sin vivienda y 21.235 se encuentran alojadas en 107 campamentos transitorios.

En materia de infraestructura, el balance indica que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente, lo que evidencia la magnitud de los daños materiales y los desafíos para la reconstrucción.

En respuesta a la crisis, las autoridades han distribuido 10.063 toneladas de alimentos y 29.565.652 litros de agua potable; además, han brindado atención médica a 36.951 pacientes.

Por los terremotos de junio en Venezuela, 856 edificios resultaron afectados: 190 colapsaron completamente. Foto: AFP

Las operaciones de emergencia continúan con la participación de 30.989 efectivos nacionales, 31.745 voluntarios y 2.278 rescatistas internacionales, quienes trabajan en labores de búsqueda, atención humanitaria y recuperación.

El informe también señala que se han registrado 1.331 réplicas, lo que mantiene el riesgo en las áreas afectadas y obliga a reforzar las medidas de prevención y protección para la población.

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha lanzado un llamamiento para recaudar 98 millones de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

Así, el organismo proyecta su respuesta para un periodo de 12 meses y busca financiación para “proporcionar alojamiento seguro y digno, asistencia humanitaria de emergencia, apoyo a los esfuerzos de recuperación temprana y apoyo a las comunidades afectadas para que puedan recuperarse y reconstruirse en los próximos meses”.

Los rescatistas buscan vida entre los escombros de las estructuras derrumbadas en los sectores de La Guaira, Venezuela. Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

La jefa de la misión de la OIM en Venezuela, Lia Poggio, ha resaltado que “el pueblo de Venezuela ha demostrado una resiliencia extraordinaria, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá un apoyo sostenido”.

*Con información de AFP y Europa Press.