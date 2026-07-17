Luego del fuerte sismo de 7.4 que sacudió el sur de México con epicentro frente a las costas de Chiapas, el Gobierno mexicano anunció la activación de sus protocolos de emergencia. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció pocas horas después del movimiento telúrico y aseguró que, hasta el momento de su reporte, no se habían registrado daños de consideración en los estados más cercanos al epicentro.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el terremoto ocurrió a las 8:48 de la mañana (hora local) y tuvo su epicentro a unos 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, una característica que incrementó la percepción del movimiento en distintas regiones del país.

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A través de su cuenta oficial en X, Sheinbaum informó que sostuvo conversaciones con los gobernadores de Chiapas y Tabasco para conocer la situación en terreno y coordinar las acciones de respuesta.

“Luego del sismo de magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la mandataria.

La presidenta también señaló que la Secretaría de Marina recomendó evitar acercarse a las playas durante al menos seis horas debido al riesgo de variaciones anormales en el nivel del mar asociadas a una posible amenaza de tsunami. Asimismo, pidió a la población seguir las instrucciones de Protección Civil y mantenerse informada por los canales oficiales.

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Tras el fuerte temblor, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron equipos de evaluación en diferentes municipios de Chiapas y estados vecinos. La Secretaría de Protección Civil informó que se iniciaron inspecciones en viviendas, hospitales, escuelas, puentes y otras infraestructuras estratégicas para determinar posibles afectaciones.

En Oaxaca, Veracruz, Tabasco y otras regiones del sureste mexicano también se activaron protocolos preventivos. Algunas edificaciones fueron evacuadas de manera temporal mientras se realizaban revisiones estructurales. Hasta las primeras horas posteriores al evento, las autoridades no habían reportado víctimas mortales ni daños graves.

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Uno de los aspectos que llamó la atención fue que la alerta sísmica no sonó en varias zonas del país. De acuerdo con reportes preliminares, la ubicación del epicentro y la cobertura limitada de sensores en el sur de México influyeron en que el sistema no se activara en algunos lugares.

Réplicas en otros países

El terremoto no solo se sintió en territorio mexicano. Reportes internacionales indicaron que el movimiento fue percibido en Guatemala y El Salvador, donde también se registraron evacuaciones preventivas y revisiones de seguridad en edificios públicos y privados.

Las autoridades guatemaltecas activaron protocolos de emergencia y monitoreo, mientras que organismos de protección civil salvadoreños informaron sobre la percepción del sismo en varias zonas del país.

Aunque las inspecciones continúan, los reportes preliminares apuntan a que los daños serían limitados en comparación con otros terremotos de magnitud similar registrados en la región. Las autoridades mexicanas señalaron que no existen a la fecha informes confirmados de colapsos de edificios ni de afectaciones mayores en infraestructura crítica.