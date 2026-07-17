Habla exesposa de agente de ICE que asesinó a colombiano: reveló pedido que el hombre le hizo y que podría darle giro al caso

Sigue el rechazo por el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven inmigrante colombiano de 26 años, en Estados Unidos. La víctima murió a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un proceso en el estado de Maine.

Historial de violencia y problemas de salud mental: identifican al agente que asesinó al colombiano Joan Sebastián Durán

El oficial fue identificado como David Michael Brouillette, lo curioso es que fue su exesposa, Ashley Brouillette, la que reveló esto y, además, contó algo que le podría darle un giro al caso.

Desde un principio se ha dicho que Joan Sebastián falleció en medio de un supuesto tiroteo, es la versión principal que se ha manejado. Sin embargo, la mujer habló con el medio Portland Press Herald y allí explicó varios detalles que tuvo durante una llamada que le hizo su expareja.

De acuerdo con ella, el agente de ICE se comunicó para decirle que había ocurrido un tiroteo y justificar sus acciones en contra del colombiano, pero lo que más llamó la atención es que le solicitó que lo encubriera.

"Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación. Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo (Durán) intentó atropellarlo con su coche", señaló.

Ante esto, Ashley le comentó a su exesposo que había visto todos los videos que se conocieron en las redes sociales y, por lo mismo, le respondió: “En ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera con un coche“.

"En su cabeza está justificado. Se lo toma con una calma inusual“, agregó.

Se conoce nueva versión sobre el asesinato de Joan Sebastián Durán por parte de ICE: agentes supuestamente no iban por él

Sumado a esto, la mujer explicó que decidió hablar públicamente porque en el pasado había hablado con los superiores militares del hoy agente de ICE y les manifestó a ellos supuestos problemas de salud mental de su entonces pareja.

Asimismo, reveló que durante la relación el agente la maltrató en repetidas oportunidades. Además, contó que desde que se conoció que Brouillette sería el responsable de la muerte del colombiano, ha recibido amenazas en su contra y de su familia.

Joan Sebastián Durán Guerrero y el momento en el que habría sido asesinado. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Otro dato que ha llamado la atención es que, según dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Joan Sebastián no era el objetivo del operativo, sino que tenía aspectos físicos muy parecidos a la persona que buscaban y por eso terminó siendo detenido por ICE.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer cómo ocurrió todo el hecho y cuál fue la responsabilidad de Brouillette.