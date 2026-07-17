China responde a las acusaciones de Donald Trump de manipulación electoral en las elecciones de 2020

El gobierno de China calificó este viernes de “puras invenciones” las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este señalara a Pekín por una supuesta interferencia electoral en los comicios presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Trump dijo en un discurso en la Casa Blanca este jueves que el sistema electoral estadounidense había quedado expuesto y urgió a los legisladores a adoptar nuevas restricciones al voto, a pesar del escaso interés por estas medidas incluso dentro de su propio Partido Republicano.

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El presidente de Estados Unidos también dijo que China robó 220 millones de archivos de votantes y sugirió que Venezuela podría manipular las máquinas de votación estadounidenses. Esto según un informe de la CIA que muestra que, entre 2004 y 2020, el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro contaba con herramientas para cometer fraude electoral en su país y tenía interés en usarlas en territorio estadounidense.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, y Donald Trump. Foto: Foto 1: X de Lin Jian / Foto 2: Getty Images

“Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento”, reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, en rueda de prensa. “China no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas”, dijo Lin.

Según el funcionario del gobierno de Xi Jinping, “la comunidad internacional ve con mucha claridad quién es el que habitualmente interfiere en los asuntos internos de otros países”, afirmó, en referencia al papel de Washington en la política internacional.

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“Instamos a la parte estadounidense a reflexionar sobre sus propias acciones, dejar de difamar infundadamente a China, abstenerse de convertir a China en un tema de sus elecciones y hacer más por beneficiar las relaciones entre China y Estados Unidos”, añadió Lin.

El presidente Donald Trump lanzó la denuncia pública durante su discurso del jueves 16 de julio. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Trump, que desclasificó informes de inteligencia en el sitio web de la Casa Blanca, volvió a afirmar que le “robaron” los comicios de 2020, en los que se impuso el demócrata Joe Biden por una diferencia considerable de votos y de colegios electorales sobre el actual mandatario, que volvió al poder tras ganar los comicios de 2024.

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Pese a más de 60 demandas interpuestas por Trump y sus aliados políticos, nunca se ha demostrado un fraude capaz de alterar el resultado de los comicios de ese año. Funcionarios electorales y miembros de la propia Administración de Trump han rechazado este tipo de afirmaciones del mandatario republicano, que hoy insiste en la teoría del fraude electoral.

Con información de AFP.