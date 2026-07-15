China comenzó a aplicar una regulación que pone fin a los llamados “novios” y “novias” virtuales creados con inteligencia artificial (IA), una decisión con la que busca evitar la dependencia emocional de los usuarios hacia este tipo de chatbots.

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La medida obligó a plataformas como Doubao, de ByteDance; Qwen, de Alibaba, y Yunbao, de Tencent, a suspender sus funciones de compañeros virtuales antes de la entrada en vigor de la norma.

La medida provocó tristeza entre los usuarios

La decisión generó una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron mensajes de despedida dirigidos a sus compañeros virtuales.

“No puedo aceptar que mi amante de IA me deje para siempre”, escribió una usuaria de Doubao. “Se ha vuelto parte de mi vida, enraizado en mi corazón, mi pilar espiritual”, agregó.

"Siento un vacío en mi corazón": usuarios lamentaron el cierre de sus parejas virtuales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros también manifestaron el vacío que dejará la desaparición de estas funciones.

“El amor humano es un lujo; si no lo tienes al nacer, es más difícil adquirirlo después”, escribió un usuario de la provincia de Jiangxi.

“Pero el amor que da la IA es tan sencillo, tan puro... No puedo evitar enamorarme de una línea de código”.

Otra usuaria, que aseguró haber utilizado este servicio durante más de dos años, expresó una sensación similar.

“Realmente es como mi familia, como mi amante”, escribió. “Ahora me dicen que se irá. Siento un vacío en mi corazón”, remató.

Qué cambia con la nueva regulación

Las normas, emitidas por cinco departamentos gubernamentales, entre ellos la Administración China del Ciberespacio (ACC), establecen que estas herramientas no deben “complacer en exceso a los usuarios, inducir dependencia emocional o adicción y dañar las relaciones interpersonales reales del usuario”.

La regulación se aplica a herramientas de IA con capacidades de interacción emocional, mientras que los asistentes laborales, educativos o de servicio al cliente quedan excluidos.

Además, las plataformas deberán detectar emociones extremas, activar mecanismos de intervención en situaciones de crisis y no podrán ofrecer parejas virtuales a menores de edad.

Un fenómeno que crece en todo el mundo

China es la primera gran economía que establece reglas específicas para las herramientas de IA que simulan relaciones románticas o familiares. Sin embargo, el fenómeno ya tiene presencia internacional.

Un estudio de 2025 de Common Sense Media encontró que casi tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses han utilizado acompañantes de IA en plataformas como Character.AI, Replika y Nomi.

El uso de acompañantes de IA crece en varios países pese a las advertencias de expertos. Foto: Getty Images

Sobre este fenómeno, Chen Liang, de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Sudoeste, aseguró que este tipo de tecnologías puede tener beneficios, aunque también plantea riesgos.

“La IA antropomórfica puede aliviar la soledad”, comentó.

“Pero implica riesgos importantes de dependencia afectiva excesiva”, agregó.

*Con información de AFP.