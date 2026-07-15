Inesperado cambio de ritmo sorprende a la ciencia: el escudo que protege a la humanidad ha mutado

El planeta Tierra posee una defensa natural invisible que según investigaciones de la NOAA, atraviesa un periodo de transformaciones inusuales. El campo magnético terrestre, ese “escudo” que resguarda la vida frente a la radiación del sol, ha registrado variaciones en su comportamiento que han obligado a la comunidad científica internacional a emitir alertas y actualizar sus sistemas de vigilancia de manera urgente.

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El motor oculto bajo la superficie

Para comprender este fenómeno, es necesario mirar hacia el centro del planeta. A unos 3000 kilómetros de profundidad, en el núcleo externo, fluye hierro líquido a temperaturas extremas. Este movimiento de metal fundido funciona como un generador gigante que crea el magnetismo terrestre. Sin embargo, estos flujos no son estables; se comportan de manera similar a corrientes oceánicas de metal que, al cambiar su dirección o intensidad, desplazan el punto hacia donde apuntan todas las brújulas del mundo.

El origen del fenómeno se encuentra a miles de kilómetros bajo la superficie terrestre. Foto: Getty Images

Un viaje de miles de kilómetros hacia el este

Aunque históricamente el polo norte magnético se situaba en la región ártica de Canadá, en las últimas décadas ha emprendido un viaje incesante hacia Siberia. Desde que se comenzó a medir oficialmente en el año 1831, este punto se ha desplazado más de 2250 kilómetros. Este movimiento refleja una suerte de “competencia” entre dos grandes áreas de atracción magnética situadas bajo el norte del planeta, donde la influencia del lado canadiense parece estar debilitándose frente al empuje siberiano.

El misterioso frenazo en la velocidad del polo

Lo que realmente ha desconcertado a los expertos es el cambio drástico en el ritmo de este desplazamiento. Tras alcanzar velocidades récord de entre 50 y 60 kilómetros anuales a principios de este siglo, el polo ha mostrado una desaceleración histórica, reduciendo su marcha a aproximadamente 35 kilómetros por año.

Este comportamiento es inusual en los registros modernos y representa un desafío técnico para mantener la exactitud de los mapas digitales y los instrumentos de alta precisión.

La actualización de la “brújula digital”

Ante estas fluctuaciones, instituciones de Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado el World Magnetic Model 2025 (WMM2025). Este modelo es, esencialmente, el libro de reglas que le dice a la tecnología cómo debe orientarse.

Los cambios del campo magnético obligan a actualizar sistemas de navegación en todo el mundo. Foto: Getty Images

Sin esta actualización, que ahora incluye versiones de resolución diez veces mayor para zonas difíciles como los polos, la navegación enfrentaría riesgos crecientes.

Este sistema es el que permite que:

Los teléfonos inteligentes ubiquen correctamente al usuario en aplicaciones de mapas.

ubiquen correctamente al usuario en aplicaciones de mapas. Los aviones comerciales y militares calculen sus rutas sin desviarse de su trayectoria.

calculen sus rutas sin desviarse de su trayectoria. La navegación marítima, especialmente en rutas transárticas abiertas por el deshielo, sea segura.

Aunque para una persona en su rutina diaria este cambio sea imperceptible, la vigilancia constante de este escudo mutante es lo que garantiza que el mundo hiperconectado siga funcionando sin errores de dirección.