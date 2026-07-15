Si lo llaman por WhatsApp números que no conoce, active ahora mismo esta configuración para no ser víctima de estafas

Para millones de personas, WhatsApp se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación. A diario se utiliza para enviar mensajes, compartir notas de voz, realizar llamadas y publicar contenido en los estados.

Sin embargo, su enorme popularidad también ha llamado la atención de los ciberdelincuentes, que aprovechan la plataforma para intentar obtener información mediante diferentes modalidades de fraude.

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En muchos casos, un simple clic en un enlace, responder una llamada o confiar en un mensaje de un remitente desconocido puede ser suficiente para poner en riesgo las cuentas bancarias de los usuarios. Los delincuentes suelen ocultar su identidad para actuar con mayor anonimato y, al mismo tiempo, despertar la curiosidad de sus posibles víctimas, aumentando así las probabilidades de que caigan en el engaño.

Por esta razón, prestar atención a los detalles y aprovechar las herramientas de seguridad disponibles puede marcar la diferencia. Con el aumento de las estafas digitales, WhatsApp, propiedad de Meta, ha incorporado funciones enfocadas en reforzar la privacidad y reducir los riesgos para sus usuarios.

Una de ellas es la posibilidad de silenciar las llamadas de números desconocidos. Esta función puede activarse o desactivarse en cualquier momento desde la configuración de la aplicación y está pensada para disminuir las interrupciones sin impedir que el usuario tenga conocimiento de quién intentó contactarlo.

Silenciar las llamadas de desconocidos es una medida útil, pero conviene complementarla con otras prácticas de seguridad. Foto: Getty Images

Cuando la opción está habilitada, las llamadas provenientes de números que no están guardados en la agenda no harán sonar el celular. No obstante, seguirán apareciendo en el historial y en las notificaciones, de modo que el internauta podrá revisarlas posteriormente y decidir si desea devolver la llamada.

Esta herramienta no bloquea ni elimina los intentos de comunicación, pero sí ayuda a reducir la posibilidad de responder de forma impulsiva a una llamada inesperada, una estrategia utilizada con frecuencia por los estafadores para captar la atención de sus víctimas.

WhatsApp lanza función para acabar con el acoso telefónico de números desconocidos. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

¿Cómo activar la función?

Abra WhatsApp e ingrese al menú ‘Configuración’.

Seleccione ‘Privacidad’ y pulse la opción ‘Llamadas’.

Active el interruptor ‘Silenciar las llamadas de números desconocidos’.

A partir de ese momento, las llamadas realizadas desde números que no estén registrados en la agenda dejarán de sonar, aunque permanecerán visibles en el historial para que el usuario pueda consultarlas cuando lo considere necesario.