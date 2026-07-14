Si un desconocido le dice estas palabras durante una llamada, cuelgue de inmediato: podría ser una estafa

Responder una llamada de un número desconocido sin verificar la identidad de quien está al otro lado de la línea se ha convertido en un riesgo cada vez más común, afectando la tranquilidad de los usuarios y facilitando que los delincuentes intenten cometer fraudes y estafas. Esto se debe a que las técnicas han evolucionado y ahora emplean herramientas de inteligencia artificial (IA) que hacen mucho más difícil distinguir una llamada legítima.

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Tanto el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) como la empresa de ciberseguridad Vectra AI advirtieron sobre una modalidad conocida como clonación de voz. En este fraude, los delincuentes utilizan la IA para imitar la voz de otra persona y realizar llamadas que parecen auténticas. Con solo pronunciar ciertas palabras o frases capaces de generar confianza o preocupación, buscan engañar a la víctima y convencerla de entregar información confidencial o transferencias de dinero.

Se trata de una llamada telefónica automatizada en la que una supuesta persona pronuncia una frase con las siguientes palabras: “Hola, tengo algo que decirte. Agrégame a WhatsApp”. Acto seguido, la comunicación se corta de forma repentina, dejando a quien la recibe con la curiosidad de saber de qué se trataba.

Los delincuentes utilizan estas llamadas para crear una sensación de urgencia o suplantar la identidad de entidades confiables. Foto: Getty Images

Según advierten los expertos, es importante no dejarse llevar por esa curiosidad ni intentar continuar el contacto. Este tipo de llamadas puede ser el primer paso de una estrategia utilizada por ciberdelincuentes para ganar la confianza de la víctima, obtener información personal y, en algunos casos, acceder a sus cuentas bancarias.

Las organizaciones criminales aprovechan el desconocimiento y la confianza de las personas para obtener acceso a sus cuentas y datos personales. Una vez logran controlar el perfil, suplantan la identidad de la víctima y contactan a familiares, amigos o conocidos a través de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero, alegando falsas emergencias.

Una nueva estafa telefónica está vaciando cuentas bancarias en segundos, aprovechando el pago de primas. Foto: Getty Images

Este tipo de fraude suele desarrollarse en muy poco tiempo. Antes de que la víctima detecte lo ocurrido o pueda alertar a sus contactos, los delincuentes ya han enviado múltiples mensajes con el fin de convencer a otras personas de realizar consignaciones o compartir información confidencial.

¿Cómo reconocerlo y prevenirlo?

Aunque las voces generadas con inteligencia artificial son cada vez más convincentes, aún pueden presentar algunas señales que ayuden a identificarlas. Entre ellas se encuentran pausas inusuales, ligeros cortes en la conversación similares a problemas de señal o una forma de hablar que resulta poco natural o robótica.

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Ante una llamada de este tipo, los expertos recomiendan mantener la calma y no actuar impulsivamente, incluso si el mensaje parece urgente. Lo más seguro es finalizar la comunicación y contactar directamente a la persona a través de su número habitual para confirmar la situación. Además, aconsejan no devolver la llamada al número desconocido desde el que se originó el contacto, ya que podría formar parte de una estrategia de fraude.