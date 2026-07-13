Japón logra un importante avance con un cohete reutilizable. ¿Nuevo rival para Elon Musk?

Japón dio un paso importante en el desarrollo de su industria espacial al conseguir, por primera vez, el despegue y aterrizaje exitoso de un cohete reutilizable. El logro fue anunciado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y representa un avance hacia una tecnología que podría disminuir significativamente los costos de las futuras misiones al espacio.

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Aunque se trata de un prototipo y aún quedan pruebas por realizar, el resultado acerca al país asiático a un campo en el que actualmente destacan compañías como SpaceX, fundada por Elon Musk.

Un vuelo corto, pero con un resultado clave

La prueba se llevó a cabo en el centro de ensayos de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), ubicado en la ciudad de Noshiro, al norte de Japón.

Durante el ensayo, el prototipo alcanzó una altura aproximada de 10 metros y permaneció en vuelo durante unos 40 segundos antes de regresar al suelo de manera controlada.

Tras la operación, Takashi Ito, responsable del lanzamiento, destacó el resultado obtenido.

“Le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo, y ahora que el prototipo ha despegado y aterrizado sin problemas, debo decir que siento un gran alivio”, declaró a los periodistas Takashi Ito, responsable del lanzamiento.

El prototipo voló durante 40 segundos y aterrizó de forma controlada tras elevarse 10 metros. Foto: AFP

El funcionario explicó que todavía será necesario revisar toda la información recopilada durante la prueba para conocer el verdadero alcance del experimento.

La agencia espacial debe aún analizar los datos para determinar el alcance de este éxito, precisó Ito, quien se mostró “convencido” de haber “obtenido datos muy útiles”.

¿Por qué son importantes los cohetes reutilizables?

La mayoría de los cohetes utilizados actualmente están diseñados para una sola misión. Después del lanzamiento, sus diferentes etapas terminan cayendo al mar, se destruyen al reingresar en la atmósfera o permanecen en el espacio como desechos orbitales.

Los cohetes reutilizables buscan cambiar ese modelo. Al poder recuperarse y utilizarse nuevamente en futuras misiones, permiten reducir considerablemente los costos de fabricación y lanzamiento, además de hacer más eficiente la exploración espacial.

Precisamente, este tipo de tecnología es uno de los factores que ha transformado la industria aeroespacial durante los últimos años.

SpaceX lidera la tecnología, mientras nuevos competidores avanzan

La empresa estadounidense SpaceX ya emplea esta tecnología y, desde 2017, opera de forma regular con el cohete reutilizable Falcon 9, considerado uno de los mayores avances en materia de lanzamientos espaciales comerciales.

Sin embargo, otros países también buscan desarrollar capacidades similares. China anunció recientemente que logró el primer aterrizaje de una nave espacial reutilizable, en un movimiento que busca fortalecer su presencia en el sector espacial y competir con el liderazgo estadounidense.

Momento en que SpaceX logró un hito significativo al recuperar con éxito el propulsor de su megacohete Starship. Foto: Imagen tomada de video a través de x @elonmusk

En Japón, el interés por esta tecnología también ha ido en aumento. El pasado junio, una filial de Honda se convirtió en la primera empresa japonesa en completar con éxito el despegue y aterrizaje de un cohete reutilizable.

Japón fortalece su apuesta por la industria espacial

El éxito del ensayo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno japonés para aumentar la competitividad de su industria aeroespacial.

En junio, el país también lanzó su cohete H3, una misión que buscó reforzar su programa espacial después del fracaso registrado meses atrás en un intento por poner un satélite en órbita.

Aunque el prototipo probado por JAXA aún está lejos de realizar misiones espaciales completas, el ensayo representa un avance tecnológico que podría contribuir al desarrollo de futuros sistemas de lanzamiento reutilizables y consolidar a Japón como un nuevo actor en una carrera espacial cada vez más competitiva.

*Con información de AFP.