Nunca haga esto con su nevera después de cocinar: podría aumentar el consumo de energía

Las neveras son uno de los electrodomésticos más indispensables en cualquier hogar. Además, desempeñan un papel clave en la conservación de los alimentos, ayudan a prevenir la proliferación de bacterias que pueden causar enfermedades y permiten almacenar las compras por más tiempo. Esto no solo facilita la organización, sino que también contribuye a reducir el desperdicio de alimentos.

Electrodomésticos que no debería dejar conectados todos los días porque siguen consumiendo energía aunque no los use

Sin embargo, un hábito muy común podría estar aumentando el consumo de energía de la nevera y, en consecuencia, elevando el valor de la factura de electricidad. Según el medio especializado en electrodomésticos Sonitrón, una práctica que muchas personas realizan después de cocinar puede afectar el funcionamiento eficiente de este aparato y generar un mayor gasto energético mes tras mes.

El error consiste en guardar recipientes con alimentos aún calientes dentro de la nevera. Aunque parezca una forma práctica de ahorrar tiempo, esta acción obliga al electrodoméstico a trabajar más para reducir nuevamente la temperatura interna. Como consecuencia, el compresor permanece funcionando durante más tiempo.

El error consiste en guardar recipientes con alimentos aún calientes dentro de la nevera. Foto: Getty Images

De acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), este hábito no solo aumenta el consumo eléctrico de la nevera, sino que también puede comprometer la conservación de los demás alimentos almacenados. El aumento de la temperatura en el interior del electrodoméstico favorece cambios que pueden acelerar el deterioro de algunos productos y reducir su vida útil.

Para evitar un mayor consumo de energía y mantener la seguridad de los alimentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda esperar unos minutos antes de introducir las comidas recién preparadas en la nevera. Este breve tiempo permite que pierdan parte del calor, reduciendo el esfuerzo que debe realizar el electrodoméstico para recuperar su temperatura habitual.

La temperatura juega un papel clave en el consumo de energía del hogar. Foto: Creada con inteligencia artificial

Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) aconseja almacenar los alimentos en recipientes con tapa y, de ser posible, en porciones pequeñas, ya que estas se enfrían con mayor rapidez. Además, sugiere colocarlos separados del resto de los productos y ubicarlos preferiblemente en la parte superior de la nevera, donde la temperatura suele mantenerse más constante.