Google cambia las reglas de Android: las aplicaciones deberán consumir menos memoria o podrían o enfrentar sanciones

Google anunció nuevos requisitos para las aplicaciones de Android que obligarán a los desarrolladores a reducir y controlar el consumo de memoria de sus plataformas, además de optimizar su código cuando sea necesario. La medida busca responder, entre otros factores, a la escasez de chips de memoria RAM que afecta a la industria tecnológica.

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Desde Android 16, el sistema operativo incorpora límites al uso de memoria por aplicación para ofrecer una experiencia más estable. Con ello, pretende evitar que las apps consuman recursos de forma excesiva, provoquen ralentizaciones en el dispositivo o incrementen el gasto de batería.

Ahora, Google Play reforzará esas exigencias con nuevas reglas enfocadas en disminuir la huella de memoria de las aplicaciones y ayudar a los desarrolladores a adaptarse a las actuales limitaciones del hardware.

Nuevas herramientas para controlar el consumo de memoria

Según explicó la compañía en su blog oficial, la disponibilidad de memoria en los dispositivos se ha visto afectada por la escasez de chips RAM, lo que también repercute en la experiencia de los usuarios.

En este contexto, y con la expansión de Android 16 a una mayor variedad de dispositivos, los desarrolladores deberán adaptar sus aplicaciones a equipos con configuraciones de memoria que van desde 4 GB hasta más de 16 GB de RAM.

Para facilitar esa transición, Google implementará límites de memoria más amplios junto con nuevos umbrales para el uso dinámico de memoria, la gestión de mapas de bits y la optimización del código.

Google endurecerá los requisitos para las aplicaciones de Android con el fin de reducir el consumo de memoria RAM. Foto: Getty Images

Además, Play Console incorporará herramientas que permitirán a los desarrolladores consultar métricas sobre el consumo de memoria de sus aplicaciones y recibir alertas cuando superen los nuevos límites establecidos. Durante el próximo año, la compañía también lanzará nuevas funciones de diagnóstico e incluirá un Limitador de Memoria.

Qué pasará con las aplicaciones que no cumplan

Google advirtió que las aplicaciones que no se ajusten a estos requisitos podrían sufrir una reducción en su rendimiento, llegar a ser canceladas, perder visibilidad dentro de Google Play e incluso ver limitada su capacidad de publicación.

La empresa comenzará a exigir el cumplimiento de estas medidas en febrero de 2027, por lo que los desarrolladores tendrán varios meses para actualizar sus aplicaciones antes de que entren en vigor.

Además de las nuevas exigencias sobre memoria, Google presentó un estándar diseñado para que la migración entre dispositivos Android sea más sencilla y segura.

Android ya incorpora límites de memoria por aplicación para evitar ralentizaciones y un mayor consumo de batería. Foto: Getty Images

La compañía exigirá que las aplicaciones compatibles restauren automáticamente la sesión del usuario al cambiar de un teléfono Android a otro mediante la API de Restauración de Credenciales, basada en el estándar Zero-Tap Log-In.

Con este sistema, los usuarios podrán conservar su inicio de sesión sin necesidad de volver a introducir sus credenciales, siempre que la aplicación sea compatible con esta función.

Por ahora, los videojuegos quedarán exentos de esta obligación.

*Con información de Europa Press.