Max Henríquez revela qué pasará con Dolly: se debilita, pero dejará repercusiones en Colombia el fin de semana

La tormenta tropical Dolly avanza por el Atlántico hacia el Caribe mientras pierde condiciones para mantenerse organizada. Aunque el sistema estaría encaminado a convertirse en una onda tropical, sus efectos podrían sentirse más allá de las islas del Caribe.

Reportan erupción de poderoso volcán: Max Henríquez destacó que tal fuerza afectará al “mundo durante un par de años”

Dolly cambiará de forma, pero no desaparecerá sin efectos

El meteorólogo colombiano Max Henríquez explicó que Dolly enfrenta un escenario muy diferente al de Karina, que se desplaza por el Pacífico. Según su análisis, las condiciones que rodean a la tormenta del Atlántico no favorecen su fortalecimiento.

“Dolly, la tormenta del Atlántico (sobre aguas con T poco favorables)”, señaló Henríquez al comparar ambos sistemas. En ese contexto, sostuvo que la tormenta “está condenada a disiparse”.

El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. también contempla un debilitamiento de Dolly. El organismo estadounidense prevé que el sistema pierda sus características de tormenta tropical y se convierta en una onda tropical mientras avanza hacia el Caribe.

Max Henríquez advierte por las lluvias en Colombia

El punto de mayor interés para Colombia está en lo que podría ocurrir después del desplazamiento de Dolly por el Caribe.

“Desde ese sitio debe reactivar las nubes de lluvia fuerte en el norte y centro del territorio colombiano”, afirmó Henríquez.

Además, detalló que el efecto podría extenderse durante el sábado en la noche y el domingo. “El sábado en la noche y el domingo Dolly, como tormenta o depresión tropical, debe reactivar un sistema de baja presión sobre Colombia, aportando una cantidad significativa de lluvias”, dijo.

Max Henríquez prevé un aumento de las lluvias en Colombia durante el fin de semana Foto: @HenriquezMax

Henríquez describió este sistema con un término propio: “Yo le llamo una baja presión ‘gemela’ de Dolly, que se moverá hacia el norte y luego oeste”.

En términos sencillos, una baja presión puede favorecer la formación de nubes y precipitaciones. Por eso, aunque Dolly pierda fuerza, Henríquez considera que su influencia todavía podría traducirse en lluvias importantes para el norte y centro de Colombia durante el fin de semana.