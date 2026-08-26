Una fuerte erupción del volcán Ambae, en Vanuatu, generó atención internacional por la altura que habría alcanzado el material expulsado.

#URGENTE: Se registra gran erupción del Volcán Ambae en #Vanuatu, la columna de ceniza alcanza los 16 km. de altura. Japón investiga la posibilidad de un #tsunami que llegue a sus costas.



Imágenes satelitales del Himawari-9 con capa RGB de detección de SO2 para erupciones… pic.twitter.com/uRb5BYrmPj — IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 25, 2026

El episodio también llevó a las autoridades japonesas a evaluar la posibilidad de que se registraran efectos en algunas islas del país, mientras el meteorólogo colombiano Max Henríquez lanzó una advertencia sobre las consecuencias atmosféricas del fenómeno.

Max Henríquez lanza mensaje de advertencia por fenómeno natural: “Repercusiones climáticas importantes en todo el planeta”

Japón evaluó posibles efectos de la erupción

La erupción ocurrió el martes 25 de agosto en la isla de Ambae. La Agencia Meteorológica de Japón informó que el evento se produjo alrededor de las 6:40 p. m., hora local de Japón, y comenzó a evaluar el fenómeno ante la posibilidad de que la explosión generara una onda de presión capaz de producir cambios en el nivel del mar similares a los observados durante algunos eventos volcánicos.

Según los reportes difundidos desde Japón, existía la posibilidad de que las ondas alcanzaran las islas Izu y Ogasawara. Las autoridades pidieron seguir la información oficial mientras avanzaba la evaluación.

Max Henríquez llamó la atención sobre la altura

El fenómeno también fue comentado por Max Henríquez, quien puso el foco en las partículas que habrían alcanzado gran altura. En una de sus publicaciones, el meteorólogo escribió: “La más grande erupción de los últimos tiempos”.

Henríquez agregó: “Esos millones de partículas expulsadas hasta la estratósfera le darán la vuelta al mundo durante un par de años, afectando la T terrestre”.

Max Henríquez destacó la magnitud de la erupción y advirtió por las partículas expulsadas. Foto: @HenriquezMax

En otra publicación relacionada con la erupción, el experto había advertido sobre sus posibles efectos y señaló: “Una erupción que manda partículas hasta la estratosfera, con repercusiones climáticas importantes en todo el planeta, en los próximos 12 a 24 meses”.

¿Por qué preocupa que llegue a tanta altura?

La estratósfera es una capa de la atmósfera situada por encima de donde ocurre la mayor parte del tiempo meteorológico. Cuando una erupción consigue llevar partículas y gases hasta allí, estos pueden permanecer durante más tiempo y desplazarse a grandes distancias.

La magnitud de las consecuencias todavía debe establecerse mediante mediciones sobre la cantidad y composición del material expulsado.