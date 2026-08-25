Max Henríquez lanza mensaje de advertencia por fenómeno natural: “Repercusiones climáticas importantes en todo el planeta”

El meteorólogo colombiano Max Henríquez volvió a encender las alarmas tras referirse a un fenómeno natural que podría tener consecuencias atmosféricas importantes durante los próximos meses.

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Esta vez, el experto puso la atención sobre la erupción del volcán Ambae, ubicado en Vanuatu, un evento que calificó como significativo por la posibilidad de que haya enviado partículas hasta las capas más altas de la atmósfera.

Una erupción que manda partículas hasta la estratosfera, con repercusiones climáticas importantes en todo el planeta, en los próximos 12 a 24 meses https://t.co/YLVgfsMVs8 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 25, 2026

Henríquez señaló que una erupción de esta magnitud podría generar repercusiones climáticas en diferentes regiones del planeta durante los próximos 12 a 24 meses.

El meteorólogo explicó que cuando un volcán logra expulsar cenizas, gases y partículas hasta la estratosfera, estos materiales pueden permanecer durante más tiempo en la atmósfera y alterar temporalmente algunos patrones de circulación del aire.

El episodio ocurrió el 25 de agosto en el volcán Ambae, donde reportes iniciales indicaron una columna eruptiva que habría superado los 15,5 kilómetros de altura. La información preliminar está siendo evaluada por organismos internacionales de vigilancia volcánica y aeronáutica, que siguen la evolución de las emisiones de ceniza y gases.

Max Henríquez Meteorólogo Foto: Suministrado a Semana

“El material que llega a la estratosfera puede tener implicaciones en la circulación atmosférica durante el otoño y el invierno”, explicó Henríquez al referirse al posible impacto del fenómeno.

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Sin embargo, el alcance real dependerá de factores como la cantidad de partículas liberadas, la composición química del material expulsado y la duración de la actividad del volcán.

Según el portal @Statisticizer, el dióxido de azufre liberado por algunos volcanes puede transformarse en aerosoles que reflejan parte de la radiación solar, generando cambios en las temperaturas globales. No obstante, los científicos necesitan mediciones detalladas para determinar si este evento tendrá un efecto climático significativo.

El volcán Ambae, también conocido como Manaro Voui, es uno de los sistemas volcánicos activos de Vanuatu y ha tenido episodios de actividad importante en años recientes. Las autoridades mantienen monitoreo constante debido a sus emisiones de gases, ceniza y actividad interna.