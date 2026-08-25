El Gobierno Trump le quitó la visa a Viviana Marín, quien prometió hacer “invivible” el país. No podrá entrar a EE. UU.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció este martes 25 de agosto que fue revocada la visa de Viviana Marín, activista colombiana y secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), luego de la polémica que provocaron unas declaraciones suyas tras las elecciones presidenciales.

“Seguimos de la mano de Colombia”: embajadora de Israel anuncia nueva ayuda para damnificados por el terremoto

La decisión se conoce casi dos meses después de que Landau advirtiera públicamente que revisaría el caso de Marín, luego de que se viralizara un video en el que la dirigente llamaba a la movilización contra el entonces presidente electo Abelardo De La Espriella.

Esta vez, el alto funcionario estadounidense aseguró que la determinación ya fue tomada por el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio.

“Esta es Viviana Marín, una activista política de Colombia. Poco después de que Abelardo De La Espriella fuera elegido presidente el pasado mes de junio, ella instó públicamente al pueblo colombiano a salir a las calles para hacer que el país fuera ‘invivible’ bajo el nuevo Gobierno”, señaló Landau.

“No tiene derecho a ingresar a Estados Unidos”

El subsecretario sostuvo que Marín tiene derecho a expresar sus posiciones políticas, pero aseguró que eso no implica que Estados Unidos tenga que permitirle el ingreso a su territorio.

“Si bien tiene pleno derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a Estados Unidos. No damos la bienvenida a quienes ejercen la oposición política mediante la violencia o la intimidación”, manifestó.

Acto seguido confirmó la medida: “En consecuencia, el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Rubio, ha revocado su visa”.

El caso llegó a conocimiento de Landau a finales de junio, cuando comenzó a circular un video de Marín en medio de la transición presidencial. En la grabación, la dirigente de la Juco aseguraba: “La tarea es hacer invivible este país para Abelardo De La Espriella, decirle a la derecha que somos una plaga”.

También hizo un llamado a mantenerse en las calles: “Lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar suela”.

Landau ya había advertido que investigaría el caso

Las declaraciones provocaron una fuerte controversia política y llevaron a que se solicitara públicamente a las autoridades estadounidenses revisar la situación migratoria de Marín.

En ese momento, Christopher Landau reaccionó calificando el video como “muy preocupante” y posteriormente anunció que investigaría el asunto. El funcionario cuestionó que, a su juicio, las declaraciones fueran compatibles con una transición democrática y aseguró que quienes llaman a la violencia política no son bienvenidos en Estados Unidos.

Irán estaría buscando atentar contra Barron Trump, el hijo menor del presidente Donald Trump

Marín, por su parte, posteriormente aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto y negó que estuviera promoviendo actos violentos. Según explicó, su intervención hacía referencia a la movilización social y a ejercer una oposición desde las calles de manera pacífica.

Ahora, casi dos meses después de aquella primera reacción de Landau, el funcionario estadounidense anunció la revocatoria de la visa de la dirigente colombiana.