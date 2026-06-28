¿Le podrían quitar la visa? Estados Unidos reacciona a polémica advertencia de militante del Partido Comunista Colombiano

Un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales está dando de qué hablar a Viviana Marín, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), luego de que hiciera un llamado a la movilización contra sectores de la derecha.

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“La tarea es hacer invivible este país para Abelardo De La Espriella, decirle a la derecha que somos una plaga”, señaló la dirigente a través del video difundido en redes sociales. Agregó: “Lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar suela”.

Las palabras de la dirigente fueron cuestionadas por líderes y representantes de diferentes sectores, quienes consideraron que este tipo de mensajes genera más tensiones políticas. Las críticas también se dieron en medio de reiterados llamados de diversos actores a promover un ambiente de diálogo en el país.

Una de las personas que se sumó a la controversia fue la influenciadora Paula Ospina, quien publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario de Estado, Christopher Landau. En la publicación solicitó que se revisara la visa estadounidense de Viviana Marín.

Señor @SecRubio y @DeputySecState:

Solicitamos formalmente la revisión del visado de la ciudadana colombiana @ladeloscrespos debido a los siguientes motivos que se evidencian en el video adjunto:



1. Incitación al caos: Promueve abiertamente la desestabilización social e incita… pic.twitter.com/Z4menMKHyD — Paula Ospina (@PaulaM08) June 28, 2026

Entre los motivos que argumentó figura que las declaraciones de la dirigente constituyen una incitación al caos y una apología al terrorismo por su admiración hacia el exjefe de las Farc Alfonso Cano.

Además, cuestionó que, pese a defender posturas de izquierda, utilice una visa para viajar a Estados Unidos y pidió que se evaluara si representa un riesgo para ingresar a ese país.

“Consideramos que una persona que respalda dinámicas violentas representa un riesgo. Pedimos respetuosamente que se evalúe su acceso a su país”, se lee en la publicación compartida por Paula Ospina a través de X.

Viviana Carmona, quien se identifica como la secretaría política de la Juventud Comunista de Colombia, fue la encargada de lanzar la advertencia. Foto: Suministro

La publicación no pasó desapercibida y obtuvo una respuesta de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, conocido entre usuarios de redes sociales por el apodo de “el quita visas”.

En un primer pronunciamiento, el funcionario aseguró que el contenido del video le resultaba “muy preocupante”, agradeció que este hubiera sido compartido y acompañó su mensaje con una imagen alusiva al sobrenombre con el que es identificado en internet.