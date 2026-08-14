El vicepresidente José Manuel Restrepo utilizó sus redes sociales para desmentir una información que está circulando en algunos medios de comunicación acerca de que está promoviendo un decreto para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes.

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El funcionario dejó en claro que en ningún momento ha presentado una iniciativa en este sentido, ni tampoco se ha impartido desde el Gobierno alguna instrucción en esta dirección.

Asimismo, apuntó que pese a que en algunas publicaciones están citando unas supuestas palabras de él, estas son completamente falsas. “También es importante precisar que no tengo competencia legal para expedir decretos del Gobierno nacional”, dijo.

Por lo mismo, Restrepo rechazó esta situación, la cual calificó como un “ataque” con el que le atribuyen propuestas o declaraciones que nunca ha hecho.

“La discusión pública debe partir de hechos y de información cierta, no de versiones sin sustento”, señaló.

Por último, el vicepresidente solicitó que toda la información que esté circulando, especialmente en las redes sociales, sea confirmada antes de transmitir la misma.

“Invito a los medios de comunicación, a los servidores públicos y a la ciudadanía a verificar la información antes de difundirla y a consultar los canales oficiales de la Vicepresidencia de la República”, manifestó.

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De la misma manera, la Vicepresidencia utilizó su cuenta de X para desmentir esta supuesta propuesta y dejar en claro que todo se trata de una noticia falsa en la que lamentablemente ha caído mucha gente.

La situación se da en medio de la tarea que Restrepo ha venido desarrollando en el país por cuenta del terremoto, que ya deja más de 280 personas muertas y más de 370 personas desaparecidas.

Vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Publicaciones Semana-Guillermo Torres R

El funcionario ha estado en diferentes departamentos trabajando en la atención hacia los damnificados y en lo que será la reconstrucción de las edificaciones que se fueron al suelo por cuenta del movimiento telúrico.