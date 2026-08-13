Sergio Piñeros Botero es oficializado como nuevo director de la Anla

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hizo oficial la llegada de Sergio Arturo Piñeros Botero a la Dirección General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

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La entidad oficializó el nombramiento del nuevo directivo, quien asume la jefatura institucional con la función de coordinar la evaluación y el seguimiento de los proyectos productivos en el territorio nacional.

El nuevo funcionario es ingeniero civil egresado de la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Derecho Urbano y Gestión Urbanística de la Universidad del Rosario.

Su perfil académico se complementa con más de diez años de trayectoria profesional en áreas de ordenamiento territorial, planeación de infraestructura y gestión ambiental en el sector público.

Asimismo, Piñeros Botero ha ejercido la docencia en la Universidad Javeriana y ocupó cargos directivos en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

En la autoridad regional se desempeñó como subdirector encargado de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, además de dirigir el área de Planeación y Sistemas de Información.

🌿 Hoy damos la bienvenida a Sergio Arturo Piñeros (@sergiopineros) Botero, nuevo director de la @ANLA_Col.



Ingeniero civil de la @UniJaveriana, con maestría en Derecho Urbano y Gestión Urbanística de la @URosario.



Cuenta con más de 10 años de experiencia en ordenamiento… pic.twitter.com/fYc4tTAPS3 — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) August 14, 2026

Objetivos institucionales y principales funciones del cargo

El MinAmbiente precisó que la gestión de Piñeros estará orientada al fortalecimiento técnico y a la transparencia en los procesos de la entidad.

El propósito central de la administración será la protección del patrimonio natural en equilibrio con las actividades de desarrollo económico y social que adelanta el país.

Entre las responsabilidades del cargo figuran la dirección estratégica de la Anla y la revisión técnica de licencias, permisos y trámites ambientales. La agenda prioriza el seguimiento riguroso a los proyectos de infraestructura e industria que intervienen en los ecosistemas estratégicos.

¡Bienvenido, Sergio Arturo Piñeros Botero (@sergiopineros), a la Dirección General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)!



Sergio llega a liderar la entidad con una destacada trayectoria académica, técnica y directiva en el sector ambiental. Ingeniero Civil de… pic.twitter.com/D9IabFtZWg — ANLA (@ANLA_Col) August 14, 2026

En relación con el alcance de las funciones encomendadas al nuevo director, el Ministerio de Ambiente precisó que “la misión del director Sergio Piñeros Botero será liderar la Anla para fortalecer una gestión técnica y transparente que contribuya a la protección del ambiente y al desarrollo sostenible del país”.

El plan de trabajo del nuevo directivo contempla la coordinación con entidades gubernamentales, administraciones locales y comunidades para la toma de decisiones ambientales.

La administración buscará optimizar los tiempos de respuesta en los trámites sin recortar las exigencias de conservación sobre las fuentes hídricas y la biodiversidad.