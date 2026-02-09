La ANLA dice que hay evidencia técnica de sobrepeso en embalse Urrá y toma drástica medida

Alrededor de la pelea que se cuajó entre el gobierno y las generadoras de energía, luego de que desde la Casa de Nariño se culpara a las hidroeléctricas de verter demasiada agua en los ríos, lo que tendría algo que ver con los desbordamientos que tienen a varios departamentos en dificultades, con riesgos para la población y la economía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-Anla, dirigida por Irene Vélez, se manifestó.

En el caso específico del embalse de Urrá, que es uno de los que está en el ojo del huracán, la Anla confirmó que ha ordenado un procedimiento sancionatorio a la empresa operante, URRÁ S.A. E.S.P.

Según la Anla, habría evidencia técnica de lo que se llama, un “sostenido sobrepaso del embalse de Urrá por la presunta superación sistemática del volumen máximo del embalse”.

Embalse de Urrá, a punto del desbordamiento Foto: Anla / Autoridad Ambiental. Cortesía

La misma Central Hidroeléctrica Urrá había divulgado el aumento del caudal afluente al embalse, lo que viene superando los niveles habituales, por lo cual, se mantiene la alerta roja activada.

Según la ANLA, desde 2020 hasta la fecha, con todos los elementos técnicos existentes han monitoreado los componentes hidrológicos e hidráulicos de Urrá I.

Con base esa afirmación, la autoridad ambiental dice que confirma que “se registró un comportamiento recurrente de sobrepasar las reglas de operación del embalse”.

“Durante periodos seguidos fueron sobrepasados los valores de Curva Guía Máxima, es decir, el nivel máximo del embalse que garantiza poder contar con un volumen vacío en caso de que ocurra una creciente”, afirma la ANLA.

Al reafirmar que aplicará un proceso sancionatorio, la ANLA afirma que ha hecho un monitoreo que permitió evidenciar que “el 20 % de las mediciones tuvieron un incumplimiento de la Curva Guía Máxima”.

De acuerdo con la ANLA, “en 2025 la empresa nuevamente incumplió los máximos, práctica que se continuó hasta 2026, cuando la saturación hídrica aumentó súbitamente y el embalse tuvo que descargar aguas abajo”.

Vélez expresó que la decisión se basa en un “seguimiento riguroso”. Agregó que “nuestra responsabilidad institucional consiste precisamente en hacer valer los instrumentos de manejo y control ambiental. Por eso, una vez presentada la emergencia en Córdoba, ordené a mi equipo realizar una visita a territorio”.

Alerta roja en embalse Urrá Foto: Fotos Anla / Cortesía

“No es solo un protocolo”

En su pronunciamiento, la directora de la ANLA señaló que pudieron identificar que cientos de familias, que han perdido sus hogares y sustento, no fueron notificadas oportunamente y están siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas.

La funcionaria dijo que “el Plan de Emergencia y Contingencia que debe implementar la empresa no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido".

Vélez aseguró que continuarán monitoreando los embalse del país, seis de los cuales se encuentran en alerta roja. “A sus operadores les hemos insistido que activen sus planes de contingencia de manera oportuna e integral”, concluyó la funcionaria.