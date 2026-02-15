Ideam advierte posibles aumentos en niveles del río Sinú que pondrían en riesgo embalse de Urrá por persistencia de lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este domingo 15 de febrero que mantiene el monitoreo permanente sobre la cuenca alta del río Sinú debido a la persistencia de lluvias.

Además, advirtió que estas condiciones podrían generar aumentos en los caudales y fluctuaciones en los niveles durante los próximos días, en especial a partir del 20 de febrero.

Según la entidad, aunque los volúmenes esperados no serían similares a los registrados a inicios del mes, existe riesgo de inundaciones en sectores ribereños.

Así está el panorama en la represa de Urrá por las descargas hacia el río Sinú tras aumento en los aportes de caudal

En ese sentido, señaló que es necesario mantener medidas de prevención y seguimiento constante por parte de las autoridades territoriales y las comunidades.

El Ideam indicó que la onda generada alcanzaría su caudal pico desde el viernes 20 de febrero aguas abajo del embalse de Urrá, con tránsito hacia la parte media y baja de la cuenca.

Las condiciones recientes sugieren posibles incrementos significativos en niveles y caudales, con eventuales desbordamientos puntuales, especialmente en zonas donde existen rompederos activos.

La entidad recomendó estar atentos a la evolución de los niveles del río, a las descargas del embalse de Urrá y a posibles nuevos anegamientos en sectores comprendidos entre Tierralta y Montería.

Hay alerta roja en embalse Urrá. Foto: Fotos Anla / Cortesía

En cuanto al pronóstico de precipitaciones, para el 15 de febrero se prevén lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores de las regiones Andina, Caribe, Pacífica, el noroccidente de la Amazonía y el occidente de la Orinoquía. Las precipitaciones más intensas podrían presentarse en el sur de Córdoba y Sucre, Antioquia, sur de Bolívar, norte de Norte de Santander, Chocó, centro del Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

También se estiman lluvias significativas en Amazonas, Caquetá, Putumayo, occidente del Meta, Vaupés, Guaviare, norte del Vichada, sur de Santander y sectores del occidente de Boyacá y Cundinamarca. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco, con posibilidad de lluvias hacia el sur del área marítima.

Para el 16 de febrero se espera una disminución general en la intensidad de las precipitaciones; sin embargo, podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes en el norte de la región Andina, sur del Caribe, región Pacífica, centro y norte de la Amazonía y centro y sur de la Orinoquía, con mayores acumulados en departamentos como Córdoba, Antioquia, Chocó y sectores del Eje Cafetero, entre otros.

Condición actual de los niveles del río Sinú a la altura de Montería - Córdoba. Foto: .

De acuerdo con los análisis realizados a partir del pronóstico de precipitaciones, se espera el siguiente comportamiento durante los próximos días (valores máximos estimados):

Caudales esperados aguas abajo del Proyecto Urrá. Foto: .

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos para los próximos días y los análisis hidrológicos realizados, se estiman los caudales aproximados y los tiempos de tránsito de la creciente desde el embalse hasta la desembocadura.