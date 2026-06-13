Videos de balacera que terminó en tragedia en el norte de Bogotá: un inocente murió dentro de estación de TransMilenio

La investigación por la balacera ocurrida en el barrio Prado Pinzón, en el norte de Bogotá, avanza con apoyo de videos de cámaras de seguridad que registraron parte de los hechos que terminaron con la muerte de dos personas, entre ellas un hombre de 65 años que no tenía relación con el ataque y que fue alcanzado por una bala mientras se encontraba cerca de la estación de TransMilenio de la calle 142.
Las imágenes muestran cómo uno de los presuntos sicarios llegó en motocicleta al sector hacia la 1:30 de la tarde del viernes 12 de junio y permaneció durante varios minutos esperando a su objetivo. Posteriormente, según se observa en los registros, el atacante desenfundó un arma y disparó contra la víctima antes de emprender la huida junto a su cómplice.
Testigos relataron que, tras escuchar los disparos, vieron a uno de los hombres correr hacia la Autopista Norte, donde una motocicleta lo esperaba para escapar. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más dramático cuando se produjo un intercambio de disparos después del atentado.
#BOGOTÁ. Tarde de terror se vivió este 12 de junio en el barrio Prado Pinzón de la localidad de Suba, tras registrarse un ataque sicarial que dejó como saldo dos personas fallecidas y una más herida. El hecho ocurrió cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron… pic.twitter.com/gRJPrls1VB— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 13, 2026
Una víctima inocente
El comandante de la Estación de Policía de Suba, teniente coronel Julio Botero, confirmó que inicialmente se presentó un homicidio en modalidad de sicariato y que una persona resultó herida en una pierna.
No obstante, tras el ataque, un ciudadano armado reaccionó contra los sicarios y abrió fuego. En medio de esa acción, una de las balas impactó accidentalmente a un hombre de 65 años que transitaba por la zona y que no tenía ninguna relación con los hechos.
“Una persona en el sitio reacciona contra los sicarios, accionando un arma, pero impacta accidentalmente a un tercero que pasaba, quien falleció posteriormente”, explicó el oficial.
Dos personas fallecieron y una quedó herida tras un ataque sicarial en Suba, localidad de Bogotá. La Policía investiga el caso, que incluyó un intercambio de disparos y la muerte accidental de un transeúnte en el barrio Prado Pinzón. Conozca los detalles. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hkgWn9QVIE— Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026
Las autoridades siguen la pista de los sicarios
Ahora, unidades del CTI y de la Sijín adelantan la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape de los atacantes y determinar quiénes estuvieron detrás del hecho.
Mientras avanzan las pesquisas, uno de los mayores interrogantes sigue siendo cómo una acción sicarial terminó cobrando la vida de un ciudadano ajeno al conflicto, que se convirtió en una víctima inocente de la violencia en plena vía pública.