Terror en bar de Fusagasugá, Cundinamarca: reportan dos muertos

Lo que parecía un plan de amigos en un bar ubicado en inmediaciones del antiguo ancianato, en el centro de Fusagasugá, Cundinamarca, terminó en tragedia, esta noche de sábado 1 de agosto.

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Cuando el reloj marcaba las 8:54 p. m., un sicario ingresó al establecimiento comercial y atacó a bala a un hombre identificado como Andrés Felipe González Rodríguez, quien estaba en compañía de al menos seis personas más, entre estas su pareja sentimental de nombre Karen Vanessa Saldarriaga García.

Tal como quedó registrado en un video que SEMANA se abstiene de publicar, en instantes en que el sicario, quien lucía un casco de moto y una chaqueta negra, atacó a bala a González, su pareja Saldarriaga trató de cubrirlo y también resultó muerta.

Acto seguido, el sicario y su cómplice que lo esperaba afuera del bar en una moto se intentaron dar a la fuga por la Avenida de Las Palmas pero, según medio locales, fueron interceptados y capturados por las autoridades.

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Tras ese doble crimen que enluta a dos familias de dicho municipio cundinamarqués, las autoridades dieron apertura a una investigación para esclarecer todo.

Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Alcaldía de Fusagasugá o de las autoridades sobre ese hecho de sangre en esa población.