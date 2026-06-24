Nuevo crimen sacude a Bogotá: hombre de 55 años fue asesinado mientras se movilizaba en un taxi

Un nuevo hecho de violencia se registró en Bogotá durante la tarde de este miércoles, 24 de junio. Un hombre de 55 años fue asesinado con arma de fuego mientras se movilizaba en un taxi por el barrio Jiménez de Quesada, en la localidad de Bosa.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá a SEMANA, el homicidio ocurrió sobre las 4:00 p. m. y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

“El día de hoy, cerca de las 4 p. m. se presenta el homicidio con arma de fuego de un hombre de 55 años de edad, quien se movilizaba en un taxi, hechos registrados en la localidad de Bosa, en el barrio Jiménez de Quesada”, indicó la institución.

Tras el ataque, uniformados acordonaron el sector para permitir las labores de inspección judicial y la recolección de elementos materiales probatorios. El hecho también generó afectaciones en la movilidad, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas, entre ellas la avenida Bosa.

Por ahora, la principal tarea de los investigadores es establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

“La Policía Nacional adelanta las investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido, ubicar y capturar a los responsables”, agregó la institución.

Este nuevo homicidio ocurre en un contexto en el que el sicariato sigue siendo una de las principales modalidades de asesinato en la capital.

Aunque la ciudad registra una reducción del 10 % en los homicidios durante lo corrido de 2026, con 468 casos entre el 1 de enero y el 8 de junio frente a 518 en el mismo periodo de 2025, las autoridades mantienen la preocupación por los crímenes por encargo.

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De hecho, cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá muestran que entre enero y marzo de este año, 134 de los 265 homicidios registrados en la ciudad, es decir, el 50,5 %, corresponderían a presuntos casos de sicariato.

La tendencia ha venido en aumento durante los últimos años: en 2022 se reportaron 431 casos; en 2023, 437, y en 2024, la cifra ascendió a 606, equivalente a casi la mitad de los homicidios registrados en la capital.

Las autoridades siguen recogiendo pruebas para aclarar este nuevo crimen en Bosa y encontrar a los responsables.