Emotivo momento vivió el padre de Abelardo De La Espriella al verlo asumir la Presidencia: “Me dio mucho sentimiento”

Durante la ceremonia de posesión presidencial, realizada el 7 de agosto en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, Abelardo De La Espriella Juris, padre del presidente Abelardo De La Espriella, protagonizó un emotivo momento. El acto contó con la presencia de congresistas, delegaciones internacionales, invitados especiales y expresidentes de Colombia, quienes acompañaron el inicio del nuevo Gobierno.

Conmovedor gesto de Abelardo De La Espriella durante su posesión presidencial: detuvo su discurso

En el desarrollo de los actos protocolarios, De La Espriella Juris permaneció junto a su hijo y no pudo contener las lágrimas ante el significado de la jornada. Una vez finalizada la ceremonia, el padre del mandatario conversó con varios medios de comunicación y compartió sus impresiones sobre lo que representó para él presenciar la llegada de su hijo a la Presidencia de Colombia.

“Me dio mucho sentimiento ver que mi hijo llegó a la más alta posición del Estado con una lucha permanente y surgiendo desde la provincia. Este es un grito de la provincia hacia el centralismo. Ojalá todo se cumpla, se descentralice el gobierno y se haga por la gente más necesitada de Colombia”, señaló el padre del mandatario.

Además, De La Espriella Juris le hizo una recomendación a su hijo durante el inicio de su Gobierno: mantenerse atento a las personas de su círculo cercano. En particular, le pidió que se cuidara de los amigos y familiares, al considerar que los enemigos ya están identificados, y puso como referencia al Gobierno anterior.

“Que se cuide mucho de los amigos y de la familia, porque los enemigos están ubicados. Un ejemplo palpable, el Gobierno que pasa”, concluyó el padre del jefe de Estado en diálogo con los medios de comunicación.

Abelardo De La Espriella se posesionó en Cali como nuevo presidente, en una ceremonia alejada del protocolo. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

Abelardo De La Espriella, durante su primer discurso como presidente de Colombia, abordó asuntos como educación, empleo, tecnología y seguridad, y el papel del país frente a los cambios económicos y sociales. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su posesión presidencial.