El presidente Abelardo De La Espriella tendrá este domingo 9 de agosto su primer encuentro oficial con Medellín y Antioquia como mandatario posesionado.

Su visita tendrá como escenario uno de los eventos más importantes de la región: el tradicional Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores.

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Abelardo De La Espriella estará en Medellín este domingo

La presencia del presidente Abelardo De La Espriella en el Desfile de Silleteros fue confirmada por Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín.

Aseguró que el mandatario le confirmó su asistencia al evento que cierra la programación oficial de la Feria de las Flores.

“Nos confirmó que efectivamente va a estar el domingo en el desfile de silleteros ya como presidente”, señaló De Bedout, según reportó Telemedellín. El funcionario destacó que se trata de la primera visita de De la Espriella a Medellín y Antioquia desde que asumió oficialmente la Presidencia.

La llegada del mandatario se producirá en medio de una de las jornadas con mayor concentración de público en la capital antioqueña.

Una primera visita marcada por la tradición antioqueña

Por ahora, la información divulgada públicamente señala que Abelardo De La Espriella llegará a Medellín durante la tarde del domingo, después de cumplir una actividad programada en otro departamento.

La confirmación de su presencia en el desfile fue hecha por el presidente del Concejo de Medellín, pero no se ha divulgado públicamente una hora exacta de llegada del mandatario a la ciudad.

La Alcaldía de Medellín informó que la edición de 2026 corresponde a los 69 años del desfile, que tendrá un recorrido de 2,5 kilómetros y contará con la participación de más de 530 silleteros y silleteras.

La tradición tiene sus raíces en Santa Elena, donde generaciones de familias silleteras han conservado el conocimiento relacionado con la elaboración y exhibición de las silletas.

El Desfile de Silleteros se realizará este domingo 9 de agosto como cierre de la Feria de las Flores.

No solo representa uno de los principales atractivos culturales de la ciudad, sino que también es un acontecimiento de gran impacto turístico y económico.

Según las proyecciones de la Alcaldía, la Feria de las Flores de 2026 podría generar alrededor de 17.200 empleos directos e indirectos y movilizar cerca de $240.000 millones en la economía de Medellín.

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La visita de De La Espriella pondrá así el foco político nacional sobre una celebración que tradicionalmente concentra la atención de miles de habitantes y turistas.

Para el nuevo mandatario, será además su primera oportunidad de participar como presidente en una de las expresiones culturales más representativas de Antioquia.