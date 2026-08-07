Terror en Antioquia por nueva masacre: tres hombres fueron asesinados a disparos; esto se sabe

La violencia en Colombia no para y este viernes, 6 de agosto, se registró una nueva masacre que dejó a tres personas sin vida en el departamento de Antioquia. La Policía le confirmó a SEMANA que los hechos se presentaron en la vereda Portugal, zona rural del municipio de Abejorral.

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De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, tres hombres fueron asesinados con arma de fuego, aunque se desconocen sus identidades y edades.

Hasta la zona llegó personal de la Policía y el laboratorio móvil de criminalística con el fin de adelantar la inspección técnica de los cadáveres y recolectar elementos materiales de prueba.

Imagen referencia de un arma de fuego. Foto: IA

Las autoridades le indicaron a este medio que la principal hipótesis que se tiene es que la masacre se perpetró por cuenta de una confrontación entre bandas criminales dedicadas al microtráfico, pero esto no se ha confirmado por completo.

Por el momento, ya se adelantan las labores investigativas para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió, quiénes están detrás del crimen y los motivos por los que se produjo el triple homicidio.

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Esta situación se registra en medio de otros hechos violentos que han desatado preocupación y temor en el oriente antioqueño. De hecho, un día antes un sujeto fue asesinado con arma de fuego en el municipio de El Carmen de Viboral.

Además, esto se suma a que ha circulado información sobre algunas restricciones a la movilidad de las personas, lo que demostraría el poder que tienen algunas estructuras criminales en esta zona del país, una de las más golpeadas por la violencia en los últimos años.

Imagen referencia de una escena del crimen. Foto: Policía de Miami-Dade

Se espera que con el pasar de las horas se conozca más información relacionada con estos dos casos, que han encendido las alarmas entre la comunidad y las autoridades.