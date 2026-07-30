Macabro hallazgo en una casa de Soacha: dos menores y una mujer fueron encontrados muertos

Conmoción en el barrio Los Cerezos, municipio de Soacha, en Cundinamarca, tras el asesinato de tres personas. Se trata de una adolescente de 16, un niño de 12 y una mujer de 53 años.

De acuerdo con información preliminar, estas tres personas, quienes serían integrantes de una misma familia, fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda, este miércoles 29 de julio.

Según algunos testigos, a esa vivienda arribaron hombres armados, quienes sin mediar palabra atacaron a bala a los dos menores y a la adulta.

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Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre este múltiple crimen que tiene en alerta a los habitantes de Soacha.

Desde La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) lamentaron a través de redes sociales esa masacre ocurrida durante las últimas horas.

De hecho, desde esa corporación aseguraron que en medio de una inspección se logró establecer, supuestamente, que cámaras de seguridad del sector donde ocurrió la masacre, habrían sido sustraídas.

Desde Corpades también señalaron que, al parecer, se trataría de un hecho premeditado.

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“Con profundo dolor y total rechazo denunciamos que una mujer de 53 años, una adolescente de 16 y un niño de 12 fueron asesinados con arma de fuego dentro de una vivienda del barrio #LosCerezos, vereda #Panamá, corregimiento 1 de #Soacha. Por la forma en que se perpetró el crimen, las autoridades manejan la hipótesis de un hecho premeditado. Durante la inspección se estableció que cámaras de seguridad del sector habrían sido sustraídas, dificultando la identificación de los responsables”, fue el mensaje en X de Corpades, esta mañana de jueves 30 de julio.