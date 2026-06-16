Los operativos en contra de las bandas criminales no cesan en Barranquilla y el Atlántico. Este martes, 16 de junio, la Policía Metropolitana dio a conocer que lograron la captura de cuatro sujetos que serían los responsables de cometer homicidios, tráfico de estupefacientes y cobros extorsivos en distintos sectores de la ciudad.

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De acuerdo con la información de las autoridades, los operativos fueron realizados mediante órdenes judiciales en el barrio El Bosque, específicamente en el sector conocido como La 88, en el suroccidente de Barranquilla. Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Fueron varios meses los que demoraron las investigaciones de la Policía con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, que le permitió a los investigadores identificar a los presuntos responsables de la masacre en el barrio Villa Cordialidad.

“Luego de siete meses de labores investigativas, se pudo conocer que los capturados serían los presuntos responsables de la masacre ocurrida el pasado 12 de noviembre de 2025, en la que tres personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas mientras se encontraban en una cancha deportiva del barrio Villa Cordialidad”, señalaron las autoridades.

En medio de las pesquisas, la Policía determinó que estas personas también estarían inmersas en otras actividades ilegales en varios puntos de Barranquilla, como los homicidios selectivos, tráfico de drogas y extorsiones, delitos que venían afectando la seguridad y la convivencia ciudadana en diferentes zonas.

Entre los capturados figura un hombre conocido con el alias de Gabo, quien, según la Policía, sería el cabecilla de zona de esta estructura criminal y tendría injerencia en sectores como El Bosque, Evaristo Sourdis, La 88 y Villa Cordialidad.

“Uno de los capturados, conocido con el alias de Gabo, sería el cabecilla de zona de esta estructura criminal, con injerencia delictiva en los sectores de El Bosque, Evaristo Sourdis, La 88 y Villa Cordialidad, en la localidad Suroccidente de Barranquilla”, indicó la institución.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las autoridades sostienen que los hechos investigados estarían relacionados con la disputa por el control de las rentas criminales entre los grupos delincuenciales organizados Los Costeños y Los Pepes.

“Estos hechos estarían relacionados con la confrontación y disputa por el control territorial de las rentas criminales entre los grupos delincuenciales organizados Los Costeños y Los Pepes, organizaciones criminales que vienen siendo impactadas de manera permanente y contundente por nuestras unidades investigativas mediante operaciones focalizadas”, destacó la Policía Metropolitana.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, los cuatro capturados acumulan en conjunto 46 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, amenazas, estafa, fuga de presos, uso de documento falso, receptación y lesiones personales.

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El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía de Barranquilla, aseguró que el operativo es el resultado del trabajo coordinado entre las capacidades de inteligencia, investigación criminal y operatividad policial.

“Este resultado es producto del trabajo articulado entre las capacidades de inteligencia, investigación criminal y operatividad policial, orientadas a identificar, capturar y judicializar a los responsables de hechos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos”, manifestó el alto oficial.

De acuerdo con las autoridades, estas personas delinquían en varias localidades de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Asimismo, reiteró que la ofensiva contra las organizaciones criminales continuará en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

“La institución continuará desarrollando acciones contundentes para desarticular las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana”, puntualizó.