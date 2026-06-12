Ola de violencia en Atlántico: cinco muertos en menos de 24 horas

En los municipios del Atlántico, incluyendo la ciudad de Barranquilla, los hechos de violencia no se han detenido pese al esfuerzo que han anunciado desde la Policía Nacional para contener los casos de homicidio.

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En la tarde-noche del jueves 11 de junio, fueron asesinadas cinco personas y una más terminó herida en medio de la confrontación a sangre y fuego entre la banda de Los Pepes y Los Costeños por las rentas ilegales.

Uno de los casos que se conocieron tuvo lugar en el barrio La Esmeralda, en el sur de Barranquilla, donde los sicarios le dispararon a Leonardo Pedroza Cardoso, de 28 años, mientras departía con varias personas.

Mientras que en el barrio Villa Karla de Soledad, las balas de antisociales le quitaron la vida a Luis Daniel López Duarte, de 30 años de edad, en la calle 57D con carrera 4B. La víctima recibió al menos 7 impactos de bala.

Los impactos de bala no cesaron y en el barrio Alfonso López, en Barranquilla, sicarios dispararon en contra de Larry Luis Cantillo Rodríguez, de 32 años, quien murió por la gravedad de las lesiones, y María Cristina Astudillo Fernández, de 34, recibe atención de los médicos.

Cantillo Rodríguez, según la Policía, tenía anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto. Por lo anterior, no descartan un ajuste de cuentas entre bandas.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

En Repelón, Atlántico, fue asesinado Elkin Sarmiento Ruiz, de 49 años, a quien le dispararon en varias oportunidades, acabando con su vida y lo que generó terror en esta población.

Uno de los últimos casos que se conocieron ocurrió durante la madrugada de este viernes, 12 de junio, y la víctima es una mujer. Se trata de Linda Margarita Natera González, de 34 años de edad, quien registra una grave herida a la altura de su ojo izquierdo. Su cuerpo estaba tendido en una trocha conocida como La Parcela, en jurisdicción del municipio de Baranoa.

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Estos cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia. La comunidad sigue pidiendo mayor intervención de las autoridades judiciales con el fin de poder evitar estos homicidios.