Carlos Caicedo: el excandidato presidencial fue condenado por corrupción

Uno de los procesos más polémicos de la ciudad de Santa Marta contra quien fue su alcalde, Carlos Caicedo, completó una de las etapas más importantes: el sentido del fallo. El exmandatario fue declarado responsable.

El proceso, que permaneció por más de tres años en la Fiscalía y en el que se advirtieron irregularidades en la contratación para la adecuación y el mejoramiento de puestos de salud en el departamento del Magdalena, derivó ahora en una sentencia condenatoria contra Carlos Caicedo.

“Se la hubiera metido”: las pruebas contra Carlos Caicedo por un presunto abuso sexual de menores

Un juez de conocimiento declaró penalmente responsable al excandidato presidencial, tras advertir que los elementos de prueba presentados por la Fiscalía y la representación de las víctimas no dejan dudas sobre su participación en los hechos de corrupción.

La decisión, conocida como sentido del fallo, aunque es apelable por parte de la defensa de Carlos Caicedo, se convierte de plano en la primera sentencia condenatoria contra el exmandatario.

En los próximos días se fijará una nueva fecha para conocer el monto de la pena, es decir, los años de cárcel que tendría que pagar el exalcalde Carlos Caicedo como consecuencia de esta sentencia.

Caicedo terminó condenado por la fallida modernización del sistema de salud de Santa Marta, cuando intentó delegar la contratación en un gerente estatal, pero el resultado habría sido la demolición de varios puestos de salud. Ese hecho derivó en una condena de la jueza novena penal de Bogotá.

Los escándalos del excandidato presidencial

La sentencia condenatoria contra Carlos Caicedo se conoció días después de que la Fiscalía General de la Nación lo empezara a investigar por una denuncia de abuso sexual contra una menor de edad. Ese caso ya fue trasladado de la seccional del Magdalena a Bogotá.

SEMANA reveló en exclusiva el expediente que hay actualmente contra el excandidato presidencial, que incluye denuncias, chats, audios y otras pruebas que apuntan a la presunta responsabilidad del reconocido líder político en este caso, que generó un escándalo y rechazo en el país.

Ese caso también generó una polémica política después de que Caicedo apareciera como uno de los apoyos más visibles de la campaña del excandidato presidencial Iván Cepeda, a pesar de las graves denuncias que se conocieron en su contra.