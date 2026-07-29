Disidencias de las Farc pretendían instalar una trampa con explosivos para atacar a militares en vía del Cauca

El Ejército confirmó que grupos criminales pretendían atacar a las tropas con una trampa con explosivos instalada en la vía entre Caloto y Corinto, en el Cauca.

“A esta hora, tropas de la Brigada 29 adelantan verificaciones de seguridad en la vía entre Caloto y Corinto, norte del Cauca, tras reportes sobre la presencia de un grupo armado residual”, indicó el Ejército.

Así mismo señaló la institución militar que: “según inteligencia militar, los criminales pretendían usar este corredor vial como señuelo para atentar contra los soldados mediante la activación de dispositivos explosivos improvisados, en retaliación por los recientes golpes al narcotráfico, entre estos la reciente incautación de 850 kg de marihuana en zona norte del departamento, y la neutralización de sus cabecillas”.

Añadió el Ejército que: “tras hacer presencia brevemente en el sector, los integrantes de esta estructura huyeron”.

Iván Mordisco, jefe del EMC. Foto: AFP

Para ubicar a los responsables de la fallida acción terrorista, el Ejército desplegó en la zona sobrevuelos de control junto a la Fuerza Aérea, verificación en áreas aledañas para descartar elementos que pongan en riesgo a la comunidad, entre otros.

“Las operaciones en el norte del Cauca continúan de manera decidida para velar por la seguridad de la población”, dijo el Ejército.

Es de recordar que en el departamento del Cauca hacen presencia con mayor fuerzas las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco.

Mordisco y sus hombres hicieron parte de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, debido a la continuidad de las acciones criminales, se rompieron los diálogos de paz.

El presidente, Gustavo Petro, incluyó a Iván Mordisco en la Paz Total. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

Iván Mordisco ha sobrevivido a varias acciones de las Fuerzas Militares entre ellas bombardeos en donde se llegó a creer que había muerto, sin embargo, semanas después de las acciones de la fuerza pública Mordisco reapareció en videos mostrando que las acciones en su contra habían fracasado.