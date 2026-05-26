Cae alfil de Iván Mordisco que supuestamente presionaba para el pago de extorsiones en los Llanos Orientales

Luego de varios meses de investigación, el Ejército Nacional, con apoyo de la Policía Nacional, logró la captura en la zona urbana de Villavicencio, en el Meta, de un sujeto que supuestamente era alfil de alias Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc.

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Según el Ejército Nacional, alias Winny Pooh, al parecer, sería cabecilla de comisión de una de las estructuras de las disidencias de las Farc en la región de la Orinoquía.

“De acuerdo con las primeras informaciones, este sujeto se dedicaba a realizar terrorismo en coordinación directa con la comisión de finanzas para suministrar información referente a la inteligencia delictiva de sus víctimas y lograr hacer las exigencias de cobros extorsivos superiores a los 1.000 millones de pesos mensuales”, dijo el Ejército Nacional.

La institución militar señaló que, debido a la supuesta cercanía con Iván Mordisco, “este lo habría delegado para presionar el cobro de cuotas extorsivas a campesinos, comerciantes, transportadores, ganaderos, entre otros”.

Las autoridades también dieron a conocer que el dinero producto de las presuntas extorsiones que cometía este sujeto lo utilizaba para ciertos “caprichos y extravagancias”, como la compra de caballos de paso fino, motocicletas de alta gama y costosas joyas.

Alfil de Iván Mordisco de las disidencias de las Farc capturado por el Ejército y la Policía. Foto: Suministrado a SEMANA.

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Durante esta captura, el Ejército Nacional logró decomisar dos equipos telefónicos y tres sim cards, desde los cuales realizaba sus coordinaciones criminales en contra de la población civil.

El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Ahora, un juez con funciones de control de garantías definirá su situación jurídica.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier tipo de hechos que afecten la tranquilidad de las comunidades en las diferentes regiones de Colombia.