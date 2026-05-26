Nación

Suspenden provisionalmente el concurso de notarios en medio de polémicas y denuncias sobre el proceso

El magistrado Luis Eduardo Mesa, integrante de la Sección Segunda, es el ponente de este caso.

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Redacción Semana
26 de mayo de 2026 a las 9:31 a. m.
La decisión la tomó la Sección Segunda del Consejo de Estado.
La decisión la tomó la Sección Segunda del Consejo de Estado. Foto: No

El Consejo de Estado frenó en seco el concurso de notarios que venía avanzando en medio de polémicas, cuestionamientos y denuncias sobre el proceso contractual que venía venido generando división entre propios funcionarios del Consejo Superior de la Carrera Notarial por presuntas irregularidades.

En el Sistema de Gestión Judicial de lo contencioso administrativo (SAMAI), apareció la siguiente decisión en ese proceso: “Decretar la medida cautelar de suspensión provisional de la totalidad del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025 por el cual se convocan, se fijan las bases ”.

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