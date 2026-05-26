Suspenden provisionalmente el concurso de notarios en medio de polémicas y denuncias sobre el proceso

El Consejo de Estado frenó en seco el concurso de notarios que venía avanzando en medio de polémicas, cuestionamientos y denuncias sobre el proceso contractual que venía venido generando división entre propios funcionarios del Consejo Superior de la Carrera Notarial por presuntas irregularidades.

En el Sistema de Gestión Judicial de lo contencioso administrativo (SAMAI), apareció la siguiente decisión en ese proceso: “Decretar la medida cautelar de suspensión provisional de la totalidad del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025 por el cual se convocan, se fijan las bases ”.

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