Grave denuncia de la familia de Yulixa Toloza. Un delincuente amenazó con “justicia por mano propia”

Luego de que la Fiscalía lograra una medida de aseguramiento en contra de dos hombres implicados en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, un video empezó a circular por redes sociales: un hombre encapuchado que —aseguró— iba a hacer “justicia con sus propias manos”.

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El hecho provocó un rechazo inmediato de parte de la familia de Yulixa Toloza, que advirtió estar convencida de la actividad investigativa de la Fiscalía, al punto de que los protagonistas de este macabro caso fueron capturados y dos están judicializados.

El abogado Diego Gutiérrez, representante de las víctimas en este caso, le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes respecto del video en el que se observa a un hombre encapuchado lanzando amenazas, una advertencia de “justicia por propia mano”. Aseguró el abogado que esta persona nada tiene que ver con la familia.

“Desde el inicio, la familia cuyo exclusivamente los mecanismos previstos en la Constitución y la ley depositando su confianza en la Fiscalía y en los jueces de la República para el esclarecimiento de los hechos la determinación de responsabilidades y la garantía de los derechos de las víctimas así continuará haciéndolo”, dijo el abogado.

La Sijín adelantó una inspección en Beauty Laser y encontraron la camilla donde estuvo Yulixa Toloza, al igual que un “consentimiento informado”. Foto: TOMADA DE INTERNET

El defensor insistió en que han estado en continua comunicación con la Fiscalía y que gracias al trabajo de los investigadores fue posible conocer en detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen en contra Yulixa Toloza, de ahí que rechazan con vehemencia las amenazas lanzadas a través de redes sociales.

“La familia de Yulixa Toloza y su representante judicial rechazan de manera categórica e inequívoca las amenazas y los llamados a actos de justicia por propia mano difundidos recientemente a través de redes sociales en relación con este caso”, advierte un comunicado de los abogados.

Con el propósito de avanzar con los actos de investigación, que incluye solicitar la extradición de los tres capturados en Venezuela, los abogados de víctimas insisten a la Fiscalía para que adelante las investigaciones del caso, no solo para determinar quién es el autor de estas amenazas, sino apartar a la familia de las mismas.

El cuerpo de Yulixa Toloza fue arrojado en una vía de Cundinamarca. Vestía sudadera, zapatillas y una chaqueta en la cabeza. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar la labor de las autoridades competentes a actuar con responsabilidad en el uso de las redes sociales y abstenerse de cualquier conducta que pueda obstaculizar el curso de la justicia por el riesgo a la integridad y la seguridad de las personas vinculadas a este caso”, señaló el abogado Gutiérrez.