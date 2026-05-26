Se conoce lo que dijo el anestesiólogo cuando iban a llevar a Yulixa Toloza a un hospital antes de morir: “No hay delito”

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció tras someterse a una cirugía estética en Bogotá y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado después de varios días.

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El coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Sijín de Bogotá, habló de la investigación y, en diálogo en el podcast Más Allá del Silencio, contó la forma en la que hallaron el cadáver.

Según comentó, en coordinación con las autoridades de Venezuela pudo hacer una videollamada y allí habló con María Fernanda Delgado, dueña del supuesto centro estético, y su novio Édison José Torres Sarmiento, quienes fueron capturados.

Este hombre aseguró que en un principio pensaron en trasladar a Yulixa a un hospital, pero desistieron de esta idea después de que el anestesiólogo les dijera una frase que marcaría el motivo de sus acciones posteriores.

Hasta este miércoles las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo que corresponde a la mujer de 52 años. Foto: Screenshot 'x'

“En medio de todo esto es que sale la frase célebre que dijo el anestesiólogo: ‘Sin cadáver no hay delito’”, detalló el uniformado.

Ante esto, fue cuando decidieron dejar el cuerpo tirado en una zona cercana a los municipios de Anapoima y Apulo. “Se bajan el médico y el anestesiólogo a dejar a Yulixa después de pasar una loma”, indicó.

Inmediatamente, se devolvieron hacia Bogotá para recoger sus cosas y posteriormente cogieron rumbo a Venezuela para intentar huir de las autoridades. Por su parte, con esta información la Policía buscó en el mencionado lugar y fue entonces cuando hallaron el cuerpo de la mujer de 52 años.

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Hubo otra llamada con los supuestos responsables y estos dieron más indicaciones para que los uniformados lograran encontrar a Yulixa, especialmente el supuesto médico Eduardo David Ramos. “El médico nos da un dato importante porque nos dice que donde dejaron a Yulixa hay un letrero azul. (…) Ya con este dato había un dato más certero”, comentó.

“Uno de los muchachos ingresa, se agacha y al fondo se encontraba la señora Yulixa; la habían dejado ahí acostada. (…) En ese momento sentimos alegría y nostalgia”, añadió el coronel Fabio Mauricio Gallego.

Por el momento, las investigaciones siguen en curso para esclarecer lo ocurrido en este caso y llevar a todos los responsables ante la justicia.