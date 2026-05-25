“Hasta las últimas consecuencias”: las víctimas en el caso de Yulixa Toloza piden a la Fiscalía agilizar la extradición de los capturados

Son cinco las personas vinculadas a la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, la mujer que falleció luego de un procedimiento estético en una clínica de garaje en el sur de Bogotá. Dos fueron judicializados y los tres capturados en Venezuela siguen pendientes.

Habló amigo de Eduardo Ramos, el supuesto cirujano que operó a Yulixa Toloza; contó lo que le dijo cuando desapareció la mujer: “Inquieto”

Se trata de María Fernanda Delgado, dueña del centro de estética; su novio, Edinson Torres; y Eduardo David Ramos, un supuesto médico que atendió a Yulixa en una camilla del segundo piso del Beauty Láser, la clínica de garaje que hace nueve meses funcionaba en el barrio Venecia.

Las víctimas le piden a la Fiscalía ir hasta las últimas consecuencias con este caso, una solicitud que incluye procesar a los capturados en Venezuela. Para esto, resulta indispensable acudir a la cooperación judicial internacional, así como lograr la extradición de quienes se encuentran allí.

“Buscar la extradición de las personas que se encuentran detenidas en Venezuela para que vengan a Colombia y enfrenten la justicia. Un proceso que llevan hasta las últimas consecuencias con el esclarecimiento total de los hechos, que este caso pueda llegar a judicializar a los verdaderos responsables, los más comprometidos con el crimen”, señaló Diego Gutiérrez, abogado de víctimas.

El abogado resaltó el trabajo de la Fiscalía luego de conseguir una medida de aseguramiento en contra de las dos personas que estaban en la ciudad de Cúcuta cuando fueron a recoger el vehículo en el que se movilizaron quienes salieron del centro de estética en el sur de Bogotá.

“Tenemos que dar un aplauso a la Fiscalía por el trabajo que se encuentra realizando; demuestra que no van a dejar este caso en la impunidad, hacen todo lo posible y fueron enviados a prisión dos personas que se encuentran vinculadas al proceso”, dijo el abogado Gutiérrez.

Durante la imputación de cargos en contra de Jesús Alberto Hernández, tío de la dueña del ‘Beauty Láser’, y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, la Fiscalía reveló los detalles de la investigación y cómo los detenidos tenían la misión de desaparecer un vehículo que, para los agentes de la Sijín, resultó clave en el proceso.

El cuerpo de Yulixa Toloza fue arrojado en una vía de Cundinamarca. Vestía sudadera, zapatillas y una chaqueta en la cabeza. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Para las víctimas es clave la información que puedan entregar quienes se encuentran capturados en Venezuela, por ser justamente los principales responsables de este macabro caso: qué fue lo que ocurrió con Yulixa en el interior del centro de estética y por qué su cuerpo terminó en una vía del departamento de Cundinamarca.