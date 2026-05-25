Mientras que la familia de Yulixa Toloza le da el último adiós, las autoridades continúan adelante con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió todo y la responsabilidad que tiene cada uno de los involucrados en el hecho.

SEMANA revela el expediente completo de la muerte de Yulixa Toloza. Esta es la historia que reconstruyeron los investigadores

La mujer de 52 años desapareció después de realizarse un procedimiento estético en un centro conocido como Beauty Laser y ubicado en Venecia, al sur de Bogotá.

Pocos días después, su cuerpo fue hallado en una zona cercana al municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca. Hasta el momento, se ha logrado la captura de dos hombres en Colombia y otras dos personas, incluyendo una mujer, en Venezuela.

El otro detenido en Maracay es Eduardo David Ramos, quien es señalado de ser el supuesto médico que le realizó el procedimiento a la víctima. En las últimas horas, se conoció una declaración que un amigo de él le entregó a la Fiscalía y que es clave dentro del caso.

Hasta este miércoles las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo que corresponde a la mujer de 52 años. Foto: Screenshot 'x'

El testigo, de quien no se supo la identidad por seguridad, habló por más de una hora y, entre otras cosas, explicó que Ramos habría llegado a Colombia desde hace ocho años; al inicio, trabajó en un restaurante.

“Eduardo se dedicaba a la medicina en Venezuela y estaba certificado. Cuando llegó a Colombia, empezó a trabajar en restaurantes y después empezó a trabajar como médico, tramitando accidentes de tránsito y evaluando la documentación que llegaba de las aseguradoras cuando se les pagaba por el Soat”, contó.

Al parecer, el sujeto estuvo así durante unos dos años hasta que poco a poco se fue ubicando y logrando ingresar al campo de la medicina estética.

“Estoy arrepentida”: las últimas palabras de Yulixa Toloza a su amiga antes de su desaparición

Un aspecto importante de la declaración es que el testigo entregó nuevos detalles de lo que ocurrió con Ramos el 13 de mayo, día en el que se le hizo la cirugía a Yulixa Toloza y en el que se le perdió el rastro.

“Eduardo salió de la casa y se dirigió a su trabajo en el centro estético. Regresó a la casa hacia las 5 de la tarde, pero salió nuevamente y no regresó sino hasta el 14 de mayo, después de la medianoche”, dijo.

Además, el supuesto médico le indicó que se iría de viaje por trabajo y que días después volvería, aunque nunca le precisó hacia dónde se dirigía. “Sí, lo noté un poco inquieto”, mencionó.

Yulixa Toloza en un viaje a París, Francia. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

“Cuando yo le pregunté para dónde se iba, como con tono molesto me dijo que dejara la preguntadera. Hizo sus maletas y se fue de la casa a las 5 de la mañana“, añadió.

Se presume que en ese momento Ramos cogió rumbo a Venezuela, pues Toloza —para ese entonces— ya estaría muerta, aunque esto debe ser confirmado por Medicina Legal tras los exámenes que se le practiquen al cuerpo.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió en este hecho, que ha generado luto e indignación en todo el país.