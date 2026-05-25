El profesor Kevin Santiago Ángel desapareció en Bogotá de manera extraña: salió de un gimnasio y no se supo nada más de él

Una nueva y extraña desaparición se registró en Bogotá y mantiene a una familia en vilo por lo que le haya podido pasar a su ser querido, un profesor de 31 años identificado como Kevin Santiago Ángel Garzón, quien vivía en la localidad de Kennedy, al sur de la capital del país.

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El pasado miércoles, 20 de mayo, el día transcurría con normalidad, el hombre salió de su casa rumbo al colegio Santiago de las Atalayas, en Bosa, donde se desempeñaba como docente.

A lo largo de la jornada habló de manera común y corriente con su mamá, Marta Garzón. De hecho, sobre las 6:20 de la tarde se comunicó con ella y le informó que se encontraba en el gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano.

De acuerdo con City Tv, después de esto la mujer espero la llegada de su hijo a la casa, ya que normalmente arribaba hacia las 11:30 de la noche. Sin embargo, en esta oportunidad todo fue diferente, pasó el tiempo y no llegó.

Este es el cartel con el que las autoridades intentar ayudar a ubicar al hombre. Foto: City Tv

Ante esto, Garzón tomó su teléfono y le escribió para preguntarle qué había pasado, pero no respondió pese a que vio el mensaje.

“Él normalmente me dice: ‘Mami, ya voy para allá”, porque yo siempre lo espero que llegue. Pues yo dije: ‘No demora en llegar’, me quedé dormida y a la 1:14 a. m. no había llegado“, relató al medio mencionado.

El tiempo seguía pasando y no había noticias, por lo que la mujer envió nuevos mensajes pero estos nunca llegaron. Además, marcó al celular de Kevin Santiago, pero siempre la enviaba a buzón de mensajes.

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Los días han pasado y todavía no se tiene ninguna pista de qué fue lo que le pasó al profesor. La familia ya interpuso la denuncia en la Fiscalía y ha hecho una búsqueda extensa en diferentes sitios, pero hasta el momento no se sabe nada del paradero del hombre.

“No tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo, pero yo sé que mi hijo está vivo y va a regresar. Él tiene muchas personas que lo quieren y que lo esperamos. Por favor, vuelve a nosotros, hijo“, expresó la mujer.

El día de la desaparición, Kevin vestía un pantalón gris, camiseta negra y unos zapaos del mismo color. Asimismo, llevaría un impermeable gris y una chaqueta azul reflectiva.

Además, tiene un tatuaje de un ojo y un reloj en el brazo izquierdo, mientras que en el pide derecho tiene uno de un balón de fútbol con un guante.

Por el momento, no se tiene ningún rastro sobre qué fue lo que le ocurrió al hombre, pero su familia no pierde la esperanza de que pronto vuelva a casa con su mamá.