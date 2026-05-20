¿Otro caso como el de Yulixa Toloza? Mujer desapareció en México tras ir a estética por liposucción. Inquietante video

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Yulixa Toloza este 19 de mayo sigue generando conmoción, pero ahora un nuevo caso en México ha comenzado a encender las alarmas por las inquietantes similitudes que rodean ambos hechos.

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Se trata de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años que desapareció el 18 de mayo luego de ingresar a una clínica estética en Puebla, México, para someterse a un procedimiento relacionado con una liposucción.

El caso ha causado indignación luego de que cámaras de seguridad revelaran imágenes perturbadoras: la mujer habría sido sacada inconsciente del lugar y subida a un vehículo rojo por varias personas vinculadas al establecimiento.

‼️SE BUSCA a Diana Palafox ‼️

La presunta responsable de la desaparición de Blanca Adriana Vásquez Montiel.



Diana Palafox dirigía la clínica estética donde acudió Blanca Adriana Vásquez Montiel, de 37 años, tras ingresar para realizarse una liposucción con endolifting en el… pic.twitter.com/Mz1r2Ttc24 — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) May 21, 2026

De acuerdo con medios mexicanos y autoridades, Blanca Adriana acudió a la clínica “Detox”, ubicada en la zona de Santa Cruz Buenavista, acompañada de su esposo.

Según el relato de la familia, una mujer que se presentó como doctora convenció a la paciente de realizarse el procedimiento ese mismo día y posteriormente le pidió al esposo salir a comprar una faja y otros insumos médicos. Cuando regresó, el sitio estaba cerrado y ya no había rastro de ella.

La investigación tomó un giro aún más alarmante luego de que se conocieran videos de cámaras de seguridad en los que se observa a tres personas cargando a una mujer aparentemente inconsciente para subirla a un Mini Cooper rojo. En las imágenes también se ve cómo uno de los involucrados acomoda el cuerpo en la parte trasera del vehículo antes de abandonar el lugar.

Las autoridades mexicanas ya localizaron el automóvil presuntamente utilizado en la desaparición de Blanca Adriana y adelantan cateos e investigaciones contra la clínica y las personas que la operaban.

Además, reportes preliminares indican que no existirían documentos oficiales que acreditaran el funcionamiento legal del establecimiento ni la certificación profesional de quienes realizaban los procedimientos.

Caso Yulixa Toloza: las posibles consecuencias judiciales del proceso

El caso inevitablemente recordó lo ocurrido con Yulixa Toloza en Bogotá, Colombia. La mujer había desaparecido tras someterse a un procedimiento estético de lipólisis láser y 6 días después su cuerpo fue hallado en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Las investigaciones revelaron que fue sacada inconsciente del lugar y que los responsables habrían intentado ocultar lo sucedido.

Ahora, la desaparición de Blanca Adriana vuelve a poner bajo la lupa los riesgos de acudir a clínicas estéticas irregulares y los presuntos procedimientos practicados en lugares que, según las investigaciones, no contarían con los permisos ni condiciones necesarias para operar.