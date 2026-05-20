Mientras buscaban a Yulixa Toloza, aparecieron cuerpos en Bogotá, Huila y más regiones; autoridades investigan

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Yulixa Toloza este 19 de mayo no solo generó conmoción en Colombia por las circunstancias que rodearon su caso, sino también porque en medio de las labores de búsqueda comenzaron a aparecer otros cuerpos en diferentes regiones del país.

Medicina Legal identificó el cuerpo encontrado en una vía de Cundinamarca: corresponde a Yulixa Toloza

Yulixa Toloza desapareció luego de someterse a un procedimiento estético denominado lipólisis láser en un centro que, presuntamente, operaba de manera ilegal en Bogotá.

Este miércoles, 20 de mayo, Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado en una vía de Cundinamarca sí correspondía a la mujer, cerrando así varios días de incertidumbre alrededor de su paradero.

Hallazgo en el río Tunjuelito, Bogotá

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en el río Tunjuelito, al sur de Bogotá, donde las autoridades encontraron un cuerpo sin vida en la misma zona donde se adelantaban operativos relacionados con la desaparición de Yulixa.

La escena generó alarma inmediata y múltiples versiones en redes sociales apuntaron a que podría tratarse de la mujer desaparecida. Sin embargo, posteriormente autoridades confirmaron que la víctima era un hombre y que no tenía relación con el caso de Toloza.

El hallazgo ocurrió cerca del lugar donde, según las investigaciones, habría funcionado anteriormente el centro médico ilegal en el que Yulixa se realizó el procedimiento estético.

El caso de una mujer hallada en Huila

Otro episodio que causó conmoción se registró en el departamento del Huila, luego de que circulara información sobre el hallazgo del cadáver de una mujer con características similares a las de Yulixa Toloza.

La noticia rápidamente tomó fuerza en redes sociales y generó angustia entre allegados de la víctima. No obstante, las autoridades desmintieron que se tratara de Yulixa y aclararon que el cuerpo encontrado pertenecía a otra mujer.

Vacaciones de terror en Buenaventura: padre e hijo fueron secuestrados en playa turística; encontraron a uno de ellos sin vida

Cuerpo sin vida encontrado en Ocaña

En medio de la ola de reportes relacionados con la desaparición de la mujer de 52 años, también se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el sector de La Ermita, en Ocaña, Norte de Santander.

Aunque en redes sociales algunos usuarios llegaron a especular con una posible conexión con Toloza, las autoridades nunca establecieron relación entre ambos hechos y avanzaron en las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

Otros hallazgos en Soacha y Cúcuta

De acuerdo con reportes recopilados por las autoridades, durante los días en que avanzaba la búsqueda de Yulixa también fueron encontrados otros cuerpos en municipios como Soacha y ciudades como Cúcuta.

Cada uno de estos hallazgos generó versiones y especulaciones en redes sociales debido al impacto mediático que tenía el caso de la mujer desaparecida tras el procedimiento estético.

Sin embargo, con el paso de las horas, las autoridades fueron descartando conexiones entre los diferentes cuerpos hallados y el caso principal.

El caso de Yulixa conmocionó al país

La historia de Yulixa Toloza provocó indignación nacional por las presuntas irregularidades alrededor del centro donde se practicó el procedimiento estético y por las circunstancias en las que desapareció.

El caso también abrió nuevamente el debate sobre los establecimientos clandestinos que ofrecen procedimientos invasivos sin los permisos requeridos y sobre los riesgos que enfrentan cientos de personas que acuden a este tipo de lugares buscando intervenciones de bajo costo.