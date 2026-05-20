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ELN divulga indignante video de funcionario del CTI secuestrado hace más de un año en Arauca

Rodrigo Antonio López Estrada, la víctima, lleva más de un año en poder de esa organización armada ilegal.

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Redacción Semana
20 de mayo de 2026 a las 9:30 p. m.
Rodrigo Antonio López, funcionario del CTI secuestrado por el ELN-
Rodrigo Antonio López, funcionario del CTI secuestrado por el ELN- Foto: Redes sociales.

Por medio de un indignante video de 14 minutos y 23 segundos, divulgado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ese grupo armado busca promover protestas para que el gobierno ceda a un intercambio con prisioneros suyos que permanecen en las cárceles con cuatro funcionarios del CTI y la Policía secuestrados.

En la pieza audiovisual, los delincuentes usan a Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrado en mayo de 2025 en Arauca, para que pida al sindicato del CTI y a familiares de la fuerza pública protestar contra el gobierno Petro para promover un intercambio con prisioneros.

Yordyn Fabián Pérez, Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López y Franque Esley Hoyos Murcia, policías y funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN en Arauca.
Yordyn Fabián Pérez, Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López y Franque Esley Hoyos Murcia, policías y funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN en Arauca. Foto: Tomado de video.

Sin embargo, es conocido que este funcionario, víctima e secuestro, está contra su voluntad y que esa guerrilla lo sometió a un supuesto juicio revolucionario por cumplir con sus labores.

Tras conocerse esa acción de los ilegales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de Derechos Humanos reclamaron al ELN no solo su liberación, sino también la de otro funcionarios del CTI y dos policías de la Dijín que están en cautiverio.

Ellos son Jesús Antonio Pacheco, Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabián Pérez.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó la declaración y dijo que ese grupo armado ilegal no es autoridad ni organismo del Estado.

Alias PablitoELN
Alias PablitoELN Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“El cartel del ELN ni es autoridad judicial ni tampoco es un órgano del Estado; es una amenaza contra los colombianos. El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados”, dijo el ministro Sánchez.

La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Federación Nacional de Departamentos (FND) también se sumaron y además exigieron que los funcionarios sean liberados.

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“Rechazamos de manera categórica que grupos armados ilegales, específicamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pretendan atribuirse facultades judiciales, simulando ‘juicios’ e imponiendo supuestas condenas al margen del orden constitucional. Estas prácticas, que no solo constituyen una grave violación a los derechos humanos, sino que representan una amenaza directa al estado de derecho, a la institucionalidad y a la seguridad jurídica del país”, dijo la agremiación.

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“Ninguna organización al margen de la ley puede sustituir a la justicia ni legitimar mecanismos como la denominada ‘prisión revolucionaria’, carentes de toda validez legal”, añadió.

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