Gobierno anuncia medidas para fortalecer la seguridad en Arauca: se espera la llegada de más de 600 uniformados

Los problemas de seguridad por cuenta de los grupos criminales que operan en el departamento de Arauca llevaron al Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, a tomar decisiones para fortalecer el pie de fuerza.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció la llegada de 21 pelotones del Ejército Nacional al departamento de Arauca, que serán desplegados en zonas estratégicas para combatir los grupos criminales.

Estos 21 pelotones representan cerca de 600 hombres de la Fuerza Pública, quienes arribarán a la región de manera progresiva y paulatina a partir de mayo y hasta el mes de octubre.

El cronograma presentado por el jefe de la cartera de defensa indica que durante este mes llegarán tres pelotones con vehículos blindados, motocicletas y drones de vigilancia y monitoreo, lo que representa cerca de 70 soldados con capacidades para desarrollar operaciones terrestres.

Los pelotones restantes, que suman alrededor de 500 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares, estarán arribando al departamento ente los meses de agosto y octubre, cuando se espera tener la estrategia completa.

Sánchez Suárez confirmó que la Fuerza Aeroespacial también enviará en las próximas horas otro helicóptero con capacidades para adelantar operaciones de reconocimiento, vigilancia y ataque en la región.

Entre otros temas, se anunció el fortalecimiento de la articulación interinstitucional entre los gobiernos regionales y locales con la fuerza pública, con el objetivo de diseñar estrategias para solucionar los problemas delictivos de este territorio.

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Se va a robustecer la burbuja de inteligencia, la cual está encabezada por la Policía Nacional y estará enfocada en atacar el flagelo de la extorsión, de acuerdo con lo que indicó el ministro de Defensa.

La Armada Nacional fortalecerá su componente fluvial con un pelotón de Infantes de Marina, el cual estará llegando en las próximas semanas para aumentar el control y la presencia institucional en los ríos.

Sánchez Suárez explicó que con el nuevo Conpes se proyecta la llegada de nuevas embarcaciones para mejorar la movilidad y el desarrollo de esfuerzo operacional en los ríos de la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró una reunión estratégica de seguridad en el departamento de Arauca. Foto: MinDefensa

El ministro destacó que el departamento viene presentando una significativa mejora en los índices de varios delitos, entre ellos el homicidio, que bajó cerca de un 44 % el año pasado y este ya registra una caída del 6 %.

En cuanto al confinamiento, se redujo en un 100 %. De igual manera, el terrorismo disminuyó en un 63 %, el hurto bajó en 40 % y el secuestro cayó en un 74 %, de acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario.

El ministro Sánchez también se solidarizó con los familiares de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, los dos funcionarios de la Fiscalía General secuestrados hace un año por el grupo criminal del ELN.

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Frente a esto, el jefe de la cartera confirmó que en la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo, la ciudadanía puede brindar información, con absoluta reserva, que permita traer a la libertad a estos dos ciudadanos.

Sánchez fue claro que se deben llamar las cosas por nombre: “El cartel del ELN no tiene comandantes, tiene cabecillas; el cartel del ELN no hace juicios, secuestra; el del cartel del ELN no tiene prisioneros de guerra o privados de la libertad, secuestra; por eso les pido que, por favor, llamen las cosas por su nombre”.