MinDefensa anuncia aumento del pie de fuerza para el departamento de Nariño: llegarán más de 400 uniformados

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró una reunión estratégica de seguridad en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, con el objetivo de fortalecer el despliegue operacional de la Fuerza Púbica.

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Sánchez confirmó que al departamento de Nariño llegarán 270 miembros del Ejército Nacional a finales del mes de abril, así como 200 uniformados de la Policía Nacional, para apoyar puntos estratégicos.

De acuerdo con el titular de la cartera de Defensa, un componente de estos hombres se destinará para fortalecer la operación Cordillera, con el fin de seguir enfrentando las estructuras criminales de los grupos armados.

“Esto llegará de la mano con un plan que se materializará con el apoyo de la Gobernación y las Alcaldías para aumentar y mejorar la infraestructura de las estaciones de Policía en varias regiones de Nariño”, señaló Sánchez.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un fortalecimiento del pie de fuerza para el departamento de Nariño. Foto: MinDefensa

También se confirmó que a la zona arribarán dos pelotones blindados para realizar un mayor control en las vías, mientras que el Gaula Militar realizará un mayor esfuerzo en el municipio de Mallama contra la extorsión.

La Armada también tendrá acción en medio del plan estratégico, con el movimiento de la patrulla Oceánica 20 de Julio. Además, llegará una patrullera de costa nueva para los recorridos fluviales y marítimos.

Durante el encuentro quedó estipulado que el Ministerio del Interior desarrollará el 15 de mayo próximo, en Pasto, una mesa técnica de la Secretaría de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas.

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Allí se espera contar con la presencia de todos los alcaldes de Nariño, para construir una hoja de ruta que permita avanzar en soluciones contundentes a esta problemática.

Pacto por Nariño

El ministro Sánchez anunció que se desarrollará el Pacto por Nariño, el cual contará con una inversión de más 7.5 billones de pesos durante los próximos diez años.

Allí se ejecutarán proyectos sociales y de infraestructura que beneficien a los pobladores del departamento en diferentes ámbitos de su cotidianidad y en el mejoramiento de su calidad de vida.

En el marco del Programa Renacemos, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se encuentra adelantando la inscripción de más de 14 mil familias para promover las economías legales.