Por medio de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez confirmó que, por medio de un bombardeo realizado en las últimas horas, se logró la neutralización de cabecillas del cartel criminal del ELN en el Catatumbo e incautación de 300 explosivos para drones.

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El líder de la cartera señaló que la operación desarrollada en la vereda San Martín, municipio de El Tarra, Norte de Santander, contó con presencia del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Por medio de las labores de verificación se estableció que entre los neutralizados se encuentra alias ‘Yair’ tercer cabecilla e instructor terrorista del cartel criminal del ELN en el Catatumbo y a otra integrante de la estructura.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó la neutralización de miembros del clan del ELN. Foto: MinDenfensa

“En la zona terrorista campamentaria afectada, se incautaron armas, abundante munición y equipos de comunicaciones. Además, se destruyeron 4 búnkeres y 4 campamentos, y se inutilizó más de 300 granadas adaptadas para drones, evitando su uso contra la población civil y la Fuerza Pública. Este golpe se logró mediante una operación contundente de bombardeo e interdicción, en el marco del Plan Ayacucho Plus y Esparta”, señaló MinDefensa.

𝐓𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐎𝐌𝐁𝐀𝐑𝐃𝐄𝐎 𝐒𝐄 𝐍𝐄𝐔𝐓𝐑𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐑𝐎𝐍 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐋𝐍 𝐘 𝐒𝐄 𝐈𝐍𝐂𝐀𝐔𝐓𝐀𝐑𝐎𝐍 𝐌Á𝐒 𝟑𝟎𝟎 𝐄𝐗𝐏𝐋𝐎𝐒𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐃𝐑𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐓𝐀𝐓𝐔𝐌𝐁𝐎



En una operación conjunta en la vereda San Martín,… pic.twitter.com/3gFKOWCSls — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 19, 2026

Alerta por posibles atentados

Junto a esto, el ministro destacó la importancia de las operaciones realizadas en las últimas horas, en las cuales se logró reducir la capacidad de los terroristas. Sin embargo, el ministro alertó sobre posibles acciones terroristas que se estarían pensando en represalia por parte del ELN.

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Con el objetivo de mantener la tranquilidad y la seguridad de las poblaciones donde tiene injerencia el grupo criminal, se mantendrán las ofensivas en la zona y se contará con recompensas de 200 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier ataque terrorista y capturar a los responsables.

“Afectamos de manera estructural una capacidad terrorista basada en el uso de drones con explosivos, debilitando de forma significativa el accionar demencial del ELN. Como respuesta criminal, el cartel del ELN estaría planeando atentados terroristas. Por ello, mantenemos la máxima alerta y la ofensiva en las áreas de injerencia delictiva del ELN, y ofrecemos recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier ataque terrorista y capturar a quienes intenten perpetrarlo”, complementó el ministro Pedro Sánchez.