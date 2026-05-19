Nueva masacre en Norte de Santander: al menos seis personas fueron asesinadas con fusiles de asalto

Una nueva masacre sacude a Colombia este martes, 19 de mayo, en el departamento de Norte de Santander, donde fueron asesinadas al menos seis personas que se movilizaban entre la vía Ábrego-Tibú, en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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De acuerdo con la información preliminar que se ha conocido, en el vehículo iba Freiman David Velázquez, quien era presidente de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) y contaba con esquema de la UNP. Los dos escoltas asesinados respondían en vida a los nombres de Sebastián Murillo Florez y Robinson Carvajalino.

Tras estos hechos, los usuarios por medio de las redes sociales han cuestionado la situación de seguridad en Norte de Santander.

“Siguen las masacres en Norte de Santander y no hay una sola acción por parte de @PoliciaColombia, @COL_EJERCITO o @petrogustavo para frenar esa racha de asesinatos. Acá es la región de la muerte. En el Catatumbo quien gobierna son las organizaciones criminales, así lo quieran negar”, dijo el usuario.

La situación en el Catatumbo sigue siendo muy compleja pese a las operaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contra los ilegales.

Rodrigo Argote dijo en X que no había garantías en Colombia para quienes laboran como escoltas de personas amenazadas.

“Repudio total al vil asesinato de beneficiarios y compañeros escoltas de @UNPColombia en el norte de Santander, fortaleza a sus familias. Seguimos colocando los muertos en una profesión sin garantías. @petrogustavo@MinInterior@infopresidencia“, dijo.

Por medio de las redes sociales se han conocido imágenes impactantes de este nuevo hecho de violencia que golpea a Colombia.

Hasta este momento no hay más detalles de este caso que ha generado terror entre la ciudadanía que sigue reclamando resultados reales en temas de seguridad y orden público.

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Se conoció extraoficialmente que tanto la Policía como el Ejército Nacional adelantan controles en el área.